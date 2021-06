Flertallspartiene i Stavanger har prisverdig tatt tak i fordommene og den digitale hetsen som fremdeles rettes mot ungdomsskoleelever – godt illustrert gjennom et intervju med Kannik-eleven Alexandra Javorac-Bores i Aftenbladet. Det er deprimerende at vi etter år med holdningsarbeid, pride-festivaler og normalisering rundt seksuell legning, opplever at «homo» og «lesbe» fremdeles brukes som skjellsord i skolegården, fotballbanene og ikke minst i de sosiale mediene. Avdekkingen av omfattende hets viser at politikerne må legge noen føringer når skolene tydeligvis mangler redskapene.

[ Vil ikke involvere FRI i skolenes mobbeopplegg. ]

Flertallspartienes forsøk på å invitere LHBT-organisasjonen FRI (organisasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) inn i klasserommene, har skapt sterke reaksjoner fra flere hold, blant annet fra KrF. Partiet er selvsagt i sin fulle rett til å stå for sin mening uten å få klistrelapper på seg, men KrF må også komme opp med mer konkrete forslag enn å fortsette med verktøy som ikke virker. Stridens kjerne – som skal diskuteres i utvalg for oppvekst onsdag – er om FRI skal få komme inn i klasserommene. I forslaget skal det med i ordensreglementet at det er nulltoleranse for trakassering på grunnlag av kjønn, opprinnelse eller hudfarge. Dessuten ber politikerne om at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtale med FRI Rogaland om opplegg for undervisning og læring om kjønns- og seksualitetsmangfold for ungdoms- og barneskoler. Kommunedirektøren ber også om et opplegg for hvordan skoleansatte kan få økt kompetanse på feltet.

KrFs ankepunkt er at FRI er en organisasjon med kontroversielle standpunkt, og at elevene må forholde seg til store og ideologiske spørsmål hvis de inviteres inn i skolene, som partiets oppvekstpolitiker Marie Ljones Brekke sier til RA. KrF trenger ikke å være redd for at det skal gå politikk i spørsmål om seksuell legning – dét skjedde lenge før de homofile og lesbiske organiserte seg. FRI har ganske riktig en del kontroversielle standpunkt, noe som heller ikke er overraskende i en organisasjon som favner svært bredt. Poengene KrF overser er at FRI ikke skal inn i skolen for å fronte deres syn på prostitusjon. De skal heller ikke overta undervisningen, men bidra med kompetanse til undervisningsopplegg, der lokale skolemyndigheter garantert vil ha en hånd på rattet.

Det viktigste er uansett at elevene møter noen som kjenner problemene med hets på grunn av legning på kroppen. Hets mot annerledeshet kan ikke bare møtes med tavleundervisning og plansjer.