Det har vakt berettiget oppsikt at regjeringen har fått det for seg at 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett skal få gå foran i vaksinekøen. Det er liten tvil om at de 500 har sentrale oppgaver i å holde samfunnet i gang, og en nasjon der nasjonalforsamlingen og/eller regjeringen hadde vært satt ut på grunn av en pandemi, er pr. definisjon i unntakstilstand. Der er vi virkelig ikke nå.

Stortingsrepresentant og Ap-fylkesleder Torstein Tvedt Solberg fra Stavanger viste gode reflekser da han var tidlig ute med å si nei til koronavaksinering før det er hans tur. – Jeg takker pent nei til vaksinen jeg blir tilbudt, og mener heller den bør gå til en lærer. Bakteppet er at jeg mener lærere i skole og barnehage burde fått en plass i vaksinekøen, sa Solberg til VG. Han har fått følge av Rødt-leder Bjørnar Moxnes, SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, tidligere Frp-leder Siv Jensen og Høyre-stortingsrepresentanten Michael Tetzschner – for å nevne en håndfull.

Det skal brukes kraftig lys for å finne de gode grunnene for hvorfor de 500 samfunnstoppene skal gå foran i køen nå. Det ene er det symbolske ved at stortingspolitikerne skal fritas en rettferdig køordning de til syvende og sist selv styrer. Kriteriene som helsetilstand, utsatte yrker og alder er objektive og lette å forstå, og det som er av unntak kommer i hvert fall med en faglig begrunnelse. Den mangler også i regjeringens opplegg for vaksinesniking. Folkehelseinstituttet har ikke gått ut med anbefalinger om å vaksinere stortingsrepresentanter, statsråder og høyesterettsdommere nå.

Tidspunktet for regjeringens vaksinepåfunn er heller ikke lett å bli klok på. Hvis det var frykten for at myndighetene skulle bli lammet, ville det vel vært naturlig å beordre vaksineringen av de 500 så snart vaksinene kom til landet i romjulen? Pandemien er forhåpentligvis i en sluttfase takket være vaksineprogrammet, og det er ingen logiske eller lett-forklarlige grunner til at landets fremste skal få spesialbehandling. Erna Solberg er blitt vaksinert, men i hennes tilfelle lar det seg forklare med det fysiske Nato-toppmøtet hun skal reise til i juni.

Det som står igjen er det etterlatte inntrykket av en regjering som i all sin koronatrøtthet ikke ser at tiltak og vaksineprogram er tillitsbasert. Symboleffekten ved å la noen samfunnstopper som kan jobbe på hjemmekontor få vaksine nå, tar seg elendig ut når det fremdeles er helsearbeidere med pasientkontakt og lærere med elevkontakt som ikke er vaksinert.