Tina Brus harme

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!» Midt i beste Grand Prix-tid lørdag kveld ble denne tiraden lagt ut av olje- og energiminister Tina Bru (H) på hennes offisielle Facebook-side. Det er oppsiktsvekkende i seg selv at en statsråd i full offentlighet banner, viser sinne og ber noen om å holde kjeft, men kraftsalven fra Tina Bru er svært viktig.

I likhet med flere andre hadde Tina Bru kommet over skjermdumpene med hatmeldinger mot Lan Marie Berg Filter Nyheter-redaktør Harald S. Klungtveit hadde samlet sammen fra Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG». Filter Nyheter driver viktig journalistikk ved å avdekke høyreekstreme og rasistiske miljøer i Norge, og samlingen av skjellsord Klungtveit hadde samlet mot Miljøparti De Grønne-byråden i Oslo var et øyeblikksbilde. Aggresjonen og hatet folk med fullt navn retter mot Lan Marie Nguyen Berg, er sjokkerende massivt. MDG-politikeren og hennes mann, Eivind Trædal, utsettes for en så kontinuerlig strøm av hatmeldinger at de trenger at noen står opp for dem. Og intet er bedre enn at disse noen er politikere som står langt fra MDG politisk – slik en olje- og energiminister fra Høyre vitterlig gjør.

«Det jeg ser av hetsen hun mottar er en blanding av rasisme, kvinnehat, og det at hun representerer et parti som har en relativt radikal klimapolitikk. Den kombinasjonen der virker det som om treffer ekstra», sier statsråden fra Stavanger til NRK. Mens mannlige, hvite politikere gjerne i mindre grad er utsatt for netthatet, er virkeligheten en annen for kvinnelige politikere. I vår region har både eks-Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) og eks-Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) fortalt om hetsen de ble utsatt for i forbindelse med bompengeopprøret. Da kan en bare tenke seg hva en miljøradikal kvinne med asiatisk opphav og som attpåtil er i maktposisjon, opplever på sosiale medier.

En av norsk politikks fine sider er at politikere som i det ene øyeblikket diskuterer høylytt for åpne mikrofoner, etterpå opptrer som gode kolleger som viser respekt og har omsorg for hverandre. Det kan ikke kreves at hver og en med tilgang til sosiale medier har evnen til å skille mellom sak og person, men det er livsviktig at ansvarlige aktører i den norske offentligheten bidrar til å stanse forsøkene på å mobbe og hetse Lan Marie Nguyen Berg ut av politikken. Flere enn Tina Bru må våge å si at det «faen meg er nok».