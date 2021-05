Idrettens kvinnekamper

Merkestein etter merkestein passeres i kvinneidretten. Grete Waitz og Ingrid Kristiansen viste vei i langdistanseløpene. «Jentut’n» med Berit Mørdre i spissen ble de første kvinnelangrennsstjernene i med stafettgull i Grenoble-OL i 1968. Og mens kvinnelandslaget har overstrålt herrelandslaget i håndball i noen tiår nå, er kvinnefotballen på sterkt stigende kurs. Det gjør noe med etableringen av forbilder og sportens selvfølelse når Caroline Graham Hansen løfter mesterligapokalen for Barcelona eller Ada Hegerberg er den første kvinnen noensinne som vinner Gullballen – fotballens fremste individuelle utmerkelse. Den neste merkesteinen er likestillingen i ishockey, som nærmer seg ved at kvinnenes elitelag nå blir en del av Stavanger Oilers.

Ishockey ligger en god del år bak fotballen i likestillingsarbeidet, mens Oilers’ avgjørelse om at kvinnelaget skal bli en del av elitesatsingen, er godt nytt for hele den norske idrettsbevegelsen. I fotballen blir flere og flere kvinnelag fusjonert inn i store klubber som Rosenborg og Vålerenga, og for tiden diskuteres det om Avaldsnes og Viking skal slå seg sammen. Merkevare og navn er viktig, men også sponsorenes krav til at idrettsklubber skal være verdibaserte. Store bedrifter og virksomheter som sponser idretten vil assosieres med positive verdier som likestilling. Gutta boys er ikke alene på isen eller i styrerommene lenger.

Ishockeymiljøet i regionen teller 341 kvinner og jenter, men i dag er det slik at spillernes karrierer ofte tar slutt når de nærmer seg 20 år og studier. En bedre struktur rundt trening, skolegang, jobb og forhåpentligvis også økonomien, kan sørge for at kvinner ikke blir hockey-pensjonister så snart de er ferdige med videregående skole.

Bydelslaget Grüner har riktig nok hatt kvinnene med som en del av sine elitelag, men som den maktfaktoren Oilers er i norsk ishockey vil likestillingsarbeidet som nå utføres i DNB Arena gi langt kraftigere gjenlyd. Tidligere har styreleder og ishockeypolitiker Tore Christiansen ivret for å ha krav til likestilte herre- og kvinnelag som en del av lisensordningen i ishockeyen. Ernst Falch og andre ildsjeler i Stavanger Hockey har skapt et stort og inkluderende miljø på isflatene på Tjensvoll, slik at en skikkelig elitesatsing på Norges suveren kvinnehockeylag er en naturlig fortsettelse på grasrotarbeidet.

Oilers revolusjonerte arenautbyggingene i Norge – forhåpentligvis gjør de det samme innenfor likestillingen.