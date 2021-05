Gi oss politikk, takk

Det har brutt ut slagordkrig mellom Arbeiderpartiet og Høyre, melder NTB. Etter at begge de to store styringspartiene er ferdige med sine landsmøter, er tydeligvis tiden inne for å krangle om slagord. Mens Norge er på let etter politiske løsninger som gjør det mulig for arbeidsledige, permitterte, bedrifter, skoleelever og studenter å komme gjennom koronapandemien uten altfor mange varige mén, har noen av våre ledende politikere funnet det for godt å «debattere» slagordene som som regel klekkes ut av PR-byråer.

[ Spesielt, men folk er festglade. ]

Eksemplene står i kø. Finansminister Jan Tore Sanner er alt annet enn frekk, men på Politisk kvarter 11. mai uttalte han «vi skal sørge for at alle blir med» da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram. At alle skal med er noe Ap hadde som slagord i valget i 2017. Høyres frekkhet har pågått lenge. NTB viser til at Høyre-statsrådene Tina Bru og Torbjørn Røe Isaksen i et debattinnlegg 15. april slo fast at «arbeid for alle er jobb nummer én». Standpunktet er grenseløst opplagt, men er som kjent et viktig Ap-slagord. Det er ikke bare Ap som irriterer seg over Høyre. Høyre irriterer seg også over Ap. Sistnevnte har gjort som Høyre og heist opp psykisk helse som hovedsak fram mot valget i høst. Det samme har Høyre. Begge partier lover «hele, faste jobber». Og mens Ap vil nyindustrialisere Norge, ønsker Høyre å reindustrialisere Norge. NTB legger også til at Ap vil «kutte utslipp og skape jobber», mens Høyre vil «stanse utslippene, ikke utviklingen».

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) mener at det er Høyre som systematisk kopierer Ap og at slagordene understreker at Høyre er et slitent parti. Linda Hofstad Helleland (H) parerer med at Høyre har fått et åpent rom inn mot sentrum siden Ap har gått «langt ut mot sosialistisk side». Denne krangelen er ikke ny. Daværende Høyre-statsminister Jan P. Syse var så oppgitt over Aps endringer på 1980-tallet at han uttalte at «de stjeler våre klær mens vi er ute og bader». Gro Harlem Brundtlands svar var: «Bader? Så det er altså dét Høyre driver med!» I 2021 er underholdningsverdien lavere.

Ved siden av at det er fristende å gi Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum rett i sine uttalelser om PR-rådgivere, kan det legges til at ordkløveriet knapt gjør noe annet enn å skape politikerforakt. Knapt en sjel i dette landet sier vel nei til arbeid til alle og er motstandere av satsing på psykisk helse? Både Ap og Høyre har store og profesjonelle partiorganisasjoner som har mer enn nok kompetanse til å finne ut hva folk er opptatt av, skape en politikk som angår velgerne og ikke minst sørge for å involvere det som er kjent som folk flest. For det er først da alle blir med.