Medisin på venteværelset

Prognosene for at gradsforskriften endres slik at UiS får et medisinstudium nå, var ikke spesielt gode. Ingen av de potensielle regjeringspartnerne Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har framstått samlet om å åpne opp for et femte medisinstudium i Norge ved siden av Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Ifølge Khrono går verken Aps Nina Sandberg eller Sps Marit Knutsdatter Strand inn for å endre gradsforskriften for medisin og veterinærstudiet nå, slik at det «bare» er juss, psykologi og teologi som kan etableres så sant de studiene godkjennes av godkjenningsordningen NOKUT. Ap og Sp går inn for at monopolbestemmelsen for legeutdanningen utredes.

Kampen for å få lagt medisinutdanningen til UiS har for lengst feiret sitt tiårsjubileum, etter at Odd Kristian Reme (Ap) og daværende Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland (H) gjorde et løft sammen i 2009. Manglende forankring, monopoluniversitetenes frykt for gjøkungen i Stavanger og distriktspolitikk fører til at UiS-ledelsen fremdeles må la champagnen ligge til kjøling. I løpet av våren er det kommet fram at sterke Ap- og Sp-krefter på Hordalandsbenken stritter imot at Stavanger også skal få utdanne framtidens leger.

Iveren etter å hegne om sitt eget studium ved Universitetet i Bergen er så sterkt at det overskygger faktiske forhold i debatten —

Iveren etter å hegne om sitt eget studium ved Universitetet i Bergen er så sterkt at det overskygger faktiske forhold i debatten – som for eksempel at nesten halvparten av norske medisinstudenter tar utdanningen sin i utlandet. En av de åpenbare ulempene er at studenter med utdanning fra Danmark, Polen, Ungarn og Slovakia ikke blir kjent med norske forhold, enten det er innen spesialist- eller kommunehelsetjeneste. Det er en selvfølge at medisinstudenter i likhet med studenter i alle andre fag skal ha mulighet til å studere utenlands, men noe så viktig som utdanning av leger kan ikke basere seg på at Norges studietilbud tallmessig ligger under OECD-gjennomsnittet.

En amper lederartikkel i Tromsø-avisen Nordlys slår fast at «lokalpolitikk i Stavanger ikke kan trumfe nasjonale hensyn». Det spesielle i en argumentasjon om at medisinstudiet i Stavanger er lokalpolitikk og medisinstudiet i Tromsø er nasjonal politikk beskriver frontene godt, og den voldsomme motstanden i Bergen og Tromsø understreker behovet for en tyngre politisk forankring. Like før en valgkamp der distriktspolitikk står i høysetet og Ap og Sp skal kappes om å løse alle Nord-Norges problemer allerede i kommende stortingsperiode, vil det trolig være dødfødt for både Aps og Sps rogalandspolitikere å fortsette de interne kampene før valget i høst.