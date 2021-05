Russens grusomheter

Det var risikabelt av de mellom 1000 og 2000 avgangselevene å samle seg til starten av russefeiringen i helgen. Russen selv har hatt møter med smittevernmyndigheter, fylkesordføreren og politiet i forkant for å gjøre feiringen tryggest mulig, men likevel var det onsdag formiddag registrert at minst 28 russ tilhørende Nord-Jæren-kommunene hadde fått koronasmitte. Russestyrets respons onsdag var voksen. Rullingen med russebusser og feiringen er satt på pause til 13. mai. Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes bruker innestemme når han kaller spredningen −«uhell» og roser russen for at de har tatt ansvar.

[ Frykten er at to dager ikke er nok og at vi ser en eksplosiv økning. ]

En del av reaksjonene både i sosiale og tradisjonelle medier var preget av utestemme og skrevet i en form for harme middelaldrende mennesker kan få over seg i sine trygge stuer og hjemmekontorer. Tydeligvis har de harmdirrende tenkt for lite over noen særtrekk ved pandemi og pandemihåndtering. Historiske sammenligninger skal ikke trekkes for langt, men jakten på syndebukker har gode kår når pesten rammer. Så langt i pandemien har de harmdirrende pekt på hytteeiere, Syden-turister, polakker, verftsarbeidere, muslimer, somaliere, studenter på fadderuker og unge mennesker som drikker øl utendørs. Listen kan utvides. Folk av sørøstasiatisk opprinnelse kan få gjennomgå fordi koronaviruset spredte seg fra Wuhan i Kina. Gruppetenkningen og syndebukk-utnevnelsene som velter ut fra tastaturene er koronaens følgesykdommer.

Mange har grunn til å være forbannet på grunn av smitteøkningen både nå og etter påske, og ikke minst er det legitimt å diskutere tiltakene. Ikke alt henger på greip, som når jazzpublikummere ikke kan sitte på anviste plasser mens kjøpesentrene har åpent som vanlig. Noen titusen fotballspillere har ikke spilt en kamp siden i fjor vinter, til tross for at undersøkelser viser at fotball ikke er smittefarlig. Kulturarbeidere, breddefotballspillere og studenter er alle uforholdsmessig rammet av tiltak. Det er heller ikke urimelig at 18-19-åringer som har tilbrakt halvparten av tiden sin på videregående under smitteverntiltak, får en smak av russetid.

Forholdsmessighet er nøkkelordet i smittevernet. Forbud mot russefeiring ville vært effektivt, men det ville rammet en allerede utsatt gruppe uforholdsmessig hardt. Det samme prinsippet kunne med fordel ha vært brukt oftere innen kultur og idrett, men stanger mot et annet prinsipp – nemlig å holde det samlede smittetrykket lavest mulig. Oppi dette har russens ledere opptrådt fornuftig og satt feiringen på vent etter at noen russ gikk over streken og forårsaket smitteoppblomstring.