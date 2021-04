Forståelig forlengelse

De ferskeste smittetallene med 16 nye smittede på Nord-Jæren tirsdag, bekrefter at det er en ustabil situasjon i regionen. Selv om smittetrykket er for nedadgående er det klokt av ordførerne etter råd fra de lokale helsemyndighetene å forlenge regionale tiltak fram til 5. mai. Risikoen for en ny oppblomstring etter de kommende langhelgene ville ha sendt Nord-Jæren inn i en ny nedstengning – som vel er det siste vi ønsker før sommerferien og før en større del av befolkningen er vaksinerte.

Både Bergen og Ålesund har åpnet og stengt i rask rekkefølge den siste uken, etter at det viste seg at lemping på skjenkeregler og godvær ble en smittefarlig kombinasjon. Oppstart og nedstengning i rykk og napp er ikke noe å trakte etter, spesielt for serveringssteder. Permitteringsregler og innkjøp av mat og drikke gjør av og på med lokale tiltak uholdbart for bransjen. Heldigvis har ordførerkvartetten på Nord-Jæren – som fatter de lokale vedtakene – funnet fram til en troverdig samarbeidsform. De fire kommunene henger så tett sammen at felles tiltak er det eneste gangbare, og tendensene til alenegang noen av ordførerne viste ved nyttårstider, er historie.

Det har vært gradvis nedgang i antallet smittede i Stavanger mens naboene har holdt nivået stabilt lavt, men både smittetrykket og mange ukjente smitteveier tilsier at tiltakene blir holdt strenge en stund til. Det samlede smittetrykket på Nord-Jæren er på 165 pr. 100.000 innbyggere, mens Stavanger alene står for 201 pr. 100.000. At rundt ti prosent av alle tilfellene har ukjent smittevei, er en tungtveiende årsak til å forlenge tiltakene.

Det er lett å anklage både lokale og nasjonale myndigheter for dobbeltkommunikasjon. Mens regjeringen legger fram gjenåpningsplaner og massevaksineringen skyter fart, har vår region fremdeles arrangementsforbud, påbud om munnbind, stengte kinoer, kulturhus og treningssentre og et skjenkeforbud som sender serveringsbransjen ut i dypere og dypere krise. De nasjonale tiltakene har ført til at den psykiske helsen til studentene er forverret etter 13 måneder med pandemi, og den mentale tilstanden til unge voksne blir ikke bedre av at breddefotball for personer over 20 år er forbudt. Legg til at 19-åringene får russetiden sin ødelagt, og det er åpenbart at koronatiltak rammer noen tyngre enn andre.

Balansegangen skyldes det totale smittepresset og behovet for at folk holder seg mest mulig i ro. Av alle grupper som har det tungt for tiden, er det et stort behov for å gjøre en innsats for ungdommer og unge voksne så snart smittenivået tillater det.