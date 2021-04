Ap-nedtur og H-hopp

Haugesund, Stavanger, Sandnes og Eigersund har én ting til felles – ordførere fra Ap. Godstemningen fra 2017 har åpenbart lagt seg for partiet, skal vi tro den ferske meningsmålingen Norstat har utført for NRK i Rogaland. Meningsmålinger inn mot stortingsvalg er ikke direkte sammenlignbare med resultater fra kommunevalg, men tallenes tale sier noe om stemningen.

[ Høyre over 30 prosent i Rogaland. ]

Høyre seiler friskt videre, og eventuell motbør etter Erna Solbergs brudd på koronaregler gjelder i hvert fall ikke i Rogaland. På NRK-målingen får Høyre 30,6 prosent og en framgang på 1,8 prosentpoeng sammenlignet med 2017-valget. For oljefylket Rogaland har nok olje- og energiminister Tina Brus klare tale mot sluttdato for oljå-partiene blitt vel mottatt. Målingen ble tatt opp før landsmøtet forrige helg og har derfor ikke tatt opp i seg effekter av rusreform-debatten, men bakgrunnstallene viser hvor Ap lekker velgere. Både Høyre og Senterpartiet er mottakere av misfornøyde Ap-velgere med Frp på en tredjeplass, slik at ting kan tyde på at tydeligere tale om oljeindustriens framtid fremdeles betyr mye i oljefylket.

Senterpartiet er ikke overraskende den store vinneren i meningsmålingen for Rogaland. Sp har lenge ligget mellom 15 og 20 prosent på nasjonale målinger – 17,5 prosent for gjennomsnittet i april ifølge Poll of Poll – uten at Vedum-effekten har slått helt til i Rogaland. Fylkesmålingens 13,6 prosent og et byks på 6,1 prosentpoeng siden 2017, viser at partiet har stadig mer tyngde i Geir Pollestads hjemfylke. Sp har alltid vært å regne med i jordbruksfylket Rogaland, men nasjonalt har Trygve Slagsvold Vedum scoret mye og ofte på reformmotstand spesielt i Nord-Norge. Ett av målingens interessante trekk er at Sp henter velgere fra alle partier, minus Venstre, Rødt og SV. Såpass ekstreme motsetninger som KrF og Miljøpartiet De Grønne lekker velgere til Sp i Rogaland.

Mens fylkesleder Torstein Tvedt Solberg har en jobb å gjøre med å få Ap i valgkampform, ser tallene direkte håpløse ut for Iselin Nybøs Venstre. Nasjonalt har Venstre parkert godt under sperregrensen og mulighetene for å hente utjevningsmandater, og på denne målingen er partiet med 1,1 prosent oppslutning knapt synlig. Næringsminister og listetopp Iselin Nybø er i riksdekkende medier daglig, men uten at Venstre av den grunn blir belønnet for innsatsen til Randabergs store datter. Påfallende nok er Venstre halvparten av Rødt på NRKs april-måling i tillegg til å ligge langt bak MDG med sine 2,9 prosent.