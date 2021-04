Lettere? Strammere? Ordførerne bestemmer

Smittevernloven gir kommunene svært mye makt når det kommer til tiltak mot epidemier og pandemier. Kommunestyrene har delegert fullmakter videre til ordførerne, og det er derfor det er så viktig at Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø lytter til FHI, Stavanger universitetssjukehus, egne fagfolk, næringslivet og organisasjoner før de letter på tiltak, strammer inn eller fortsetter på samme nivå. Oppgaven er formidabel, men etter glipptakene i romjulen og i januar har de fire Nord-Jæren-ordførerne opptrådt klokt og samkjørt. Dét er viktig for at innbyggerne skal ta tiltakene på alvor og etterleve dem. Dagens svært inngripende lokale tiltak varer til tirsdag 27. april.

Onsdag formiddag ble det meldt om 29 nye koronasmittede på Nord-Jæren, fordelt på 18 tilfeller i Stavanger, seks i Stavanger, tre i Sola og to i Randaberg. Trenden er at Sandnes og Sola har stabilisert sine smittetall, mens Stavanger og Randaberg fremdeles er på stigende kurs. Fremdeles er det mange tilfeller med ukjente smitteveier, og det er ennå koronavirus som dukker opp på skoler og i institusjoner. Sannsynligheten for at de lokale tiltakene må vare en stund til, er sterkt til stede.





Tåler vi en uke eller to til med delvis hjemmeskole, delvis stengte treningssentre, begrensninger på besøk i hjemmene og alle de andre tiltakene som spesielt rammer barn og ungdommer? Det er gode grunner for å velge strengt litt til-varianten. Den ene grunnen er at våren har meldt seg, temperaturen lokker oss utendørs og det er lettere å holde avstand. Den virkelig gode grunnen til å tåle tiltak litt til er at massevaksineringen er i gang. I Forum Expo på Tjensvoll ble de første sprøytene satt onsdag etter at fastlegene er ferdige med sine vaksineringer av personer over 65 år. De som står for tur i Forum Expo og etter hvert Finnøy Fleirbrukshall og Mastrahallen er de 91.000 innbyggerne i Stavanger mellom 18 og 65 år. Stavanger får 5700 doser neste uke, Sandnes 3300 som settes på vaksinesenteret i Gravarsveien – og det vil foregå opptrapping etter hvert som Pfizer-leveransene til Norge øker utover våren.

Strengt litt til-alternativet kan også bidra til at regionen slipper enda en runde med nedstengninger utover våren – slik at disse lokale tiltakene gjerne blir de siste. Helgens eksempel fra Bergen med stigende smittetall, gjenåpning av utelivet og en påfølgende runde med nye tiltak så snart det ble mandag, er en metode som bør unngås i vår region.