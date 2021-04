Fotballens selvskading

2021 er tydeligvis året verdens mest populære idrett står overfor det endelige valget. Skal det tas et oppgjør med holdninger og tradisjoner som gjorde det mulig for et autoritært sjeikdømme i Midtøsten å kjøpe seg et VM i fotball? Skal foten settes ned for de største klubbenes uendelige grådighet – som topper seg i et forsøk på å etablere en rikmannsliga der konkurranseprinsippene forlates? Alt henger som kjent sammen med alt, og planene Europas største klubber har om den eksklusive Superligaen er en forlengelse av den korrupte mentaliteten og selvskadingen som førte til at ørkenlandet Qatar fikk VM.

Fotballens sjarm er at de dårlige kan slå de gode, David beseire Goliat og Viking vinne mot Chelsea. Det Askeladd-aktige ved at Bodø/Glimt vinner Eliteserien og Leicester Premier League, har vist at kloke fotballhoder, gode treningsmetoder og sterke holdninger kan trumfe den suksessen de store og rike klubbene prøver å kjøpe.

[ Skal kunne vinne som underdog. ]

Forslaget fra Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus og Milan om å etablere sin egen lukkede liga der ingen kan rykke ned, er det mest kyniske utslaget av grådigheten som har ridd fotballen sin begynnelsen av 1990-tallet. Etableringen av den engelske Premier League og det europeiske fotballforbundet UEFAs mesterliga er skapt for å tjene mest mulig penger på TV-rettigheter, men begge har i det minste konkurranseprinsippet i bunn. En superliga finansiert av en amerikansk storbank og drevet etter det amerikanske prinsippet om at ingen lag rykker ned, er det største bruddet på prinsipper i en sport som allerede er korrumpert. De engelske storklubbene med sine arabiske, russiske eller amerikanske eiere og gjeldsbombene Real Madrid (901 millioner euro i gjeld) og Barcelona (1,2 milliarder euro i gjeld) fjerner seg om mulig enda mer fra sine arbeiderklassehistorie ved å etablere en eksklusiv liga.

UEFA og det internasjonale fotballforbundet FIFA slåss for å hegne om sine turneringer og sine inntekter, og selv om det er et paradoks at disse organisasjonene som er mye av årsaken til pengegalskapen påberoper seg edle motiver, må det legges internasjonalt press på de 12 superligaklubbene. Svaret til de 12 har allerede vært at de kan bli kastet ut fra sine hjemlige ligaer og at spillere fra rikmannsklubbene kan bli nektet å spille EM og VM for sine landslag. I så fall vil fotballen slik vi kjenner den, være død. Håpet er at truslene fra fansen om å snu sine klubber ryggen når fram.