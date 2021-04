Tiltak i takt

Den kraftige stigningen i antall nye smittede i Stavanger etter påske, pekte én vei. Strengere lokale tiltak er fremdeles det beste middelet mot ukontrollert spredning så lenge bare 15 prosent av Stavangers innbyggere er vaksinert. I Stavanger var det spesielt barnehager og skoler som opplevde et kraftig oppsving av det muterte, britiske viruset. Tiltakene som ble iverksatt fra fredag er kjent stoff: Forbud mot arrangementer utenfor hjemmet, både inne og ute. Kun trenings- og fritidsaktiviteter for dem under 20 år (toppidrettsutøvere får også trene), stengte treningssentre, påbud om hjemmekontor for alle som kan – og altså rødt nivå i Stavangers barnehager og skoler.

Med unntak av skoler og barnehager er de fire kommunene samkjørte – og i en tid der det er tungt å motivere seg for enda flere motbakker er det i det minste et framskritt at ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i det tett sammenvokste bo- og arbeidsmarkedsområdet Nord-Jæren snakker samme språk. Ved tidligere lokale smittebølger har mangelen på samsnakking og samhandling på Nord-Jæren vært oppsiktsvekkende. Det var på grensen til parodisk i romjulen da Stavanger ba kollektivreisende med tog og buss bruke munnbind, mens Sandnes avsto. Også i januar ba Stavanger innbyggerne unngå besøk i hjemmet og maksimalt ti personer ved utendørs aktivitet, mens Sandnes valgte lettere tiltak.

Koronatiltak Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) under en presentasjon av nye koronatiltak i november i fjor. (Kathinka Skott Hansen)

Litt smittevern her og litt smittevern der kunne tolkes som en av de interkommunale kranglene regionen har mer enn nok av. En felles politisk holdning om smittevernet – det er tross alt kommunestyrene som har makt gjennom smittevernloven til å stenge ned – bidrar til å gi tiltakene legitimitet etter mer enn 13 måneder med pandemi.

Forholdsmessighet og enklest mulig kommunikasjon er forutsetninger for at befolkningen skal ta tiltakene på alvor. Det er forholdsmessig innenfor at Stavanger og ikke nabokommunene stenger skoler og barnehager fordi det er her smitten har skutt fart, mens Sandnes, Sola og Randaberg ikke har hatt de samme problemene. Enkel kommunikasjon slik at folk forstår hvilke regler som gjelder hvor og når, er også avgjørende for å holde smitten nede og motet oppe. Erna Solberg har eksemplifisert hvor vanskelig det er å følge forbud, påbud og anbefalinger, men nettopp statsministeren har understreket at det henger klar et ris bak speilet hvis regioner som Nord-Jæren ikke greier å samarbeide om smitteverntiltakene.