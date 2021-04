Redsel for dårlig nytt

Koronakommisjonens rapport kommer til å prege nyhetsbildet de neste ukene, og allerede før kommisjonsleder Stener Kvinnsland hadde evaluert fra seg var det tydelig hvor viktig kommunikasjon har vært under pandemien. Regjeringens tafatte forsøk på å underkommunisere hvilket problem det er at Johnson & Johnson-vaksinen også er satt på pause, skulle åpenbart skyves bak i den kollektive bevisstheten til fordel for historien om gjenåpning av samfunnet.

Planen for gjenåpningens fase 1 som Erna Solberg skulle presentere tirsdag, inneholdt ikke andre nyheter enn at påsketiltakene er over. R-tallet er som kjent for nedadgående på landsplan, men omtrent samtidig med statsrådenes opptreden satt ordførerne på Nord-Jæren i et møte som endte med at barnehagene, grunnskolene og de videregående skolene i Stavanger går over i rødt tiltaksnivå. Den siste tidens oppblussing av koronasmitte i klasserom og barnehager har sendt flere hundre elever og skoleansatte hjem i karantene.

Samtidig gjør Raymond Johansen det klart at Oslo – som så å si har vært stengt siden november i fjor – viderefører koronatiltakene i to uker til. Breddeidretten opplever heller ikke noe som kan tyde på gjenåpning, snarere blir det et spørsmål om hva som er igjen av fotballag fra 2. divisjon og nedover når pandemien er over.

Er det gjenåpning at to av landets mest folkerike områder må stramme inn eller forlenge tiltakene, eller er det et forsøk på å sminke det faktum at det normale livet ikke tar til i juli, men i høst en gang? Det var heldigvis noen våkne journalister som tok tak i Johnson & Johnson-vaksinens problemer på tirsdagens pressekonferanse, slik at forsinkelsen på åtte til tolv uker ikke bare ble en bisetning.

Det er lov å håpe på godt vær selv for en statsminister fra Bergen —

Det er selvsagt ikke regjeringens feil at AstraZeneca er satt på vent til den endelige dommen faller torsdag, og at den beslektede Johnson & Johnson-vaksinen også er trukket tilbake, men det er prematurt å snakke om gjenåpning når usikkerheten er så stor. Erna Solberg snakket i spørretimen om at Johnson & Johnson uansett ikke skulle ha kommet for fullt i Norge før i juni når gjenåpningen er «godt i gang». Sammen med lavere smittetrykk når det er sommer og høyere utetemperatur, skal det på snodig vis ikke ha så mye å si at endose-vaksinen som er ment å spille en sentral rolle i massevaksineringen er parkert.

Det er lov å håpe på godt vær selv for en statsminister fra Bergen, men det lover ikke godt at regjeringen ser ut til å frykte dårlige nyheter. Da er det bedre å være så ærlig som mulig – selv om «gjenåpning» er et hyggeligere ord enn «tiltak».