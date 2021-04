Hva med Rolf (51), offshorearbeider?

Målgrupper er noe alle som skal selge noe jobber med – enten det er bil, brød eller politikk som er varen. En Skoda med tilhengerfeste målrettes ikke mot børsmeglere, og partier på venstresiden banker ikke først og fremst på dører i Ragnhilds gate eller Eiganesveien. For Arbeiderpartiet ligger målgruppen i navnet, men hvem identifiserer seg som arbeider i dag? En helsearbeider i Bergen med fagbrev, sykepleier i Oslo med bachelor, en pensjonert lastebilsjåfør i Modum, en elektriker i Stjørdal, eller en butikkansatt i Skien? De fem eksemplene er også kjernevelgerne eller arketypene Ap skal jakte på i den kommende valgkampen, ifølge valgkampmateriell Dagens Næringsliv har fått tilgang til.

[ Ap er størst på ny måling. ]

Ap har lært av valgnederlaget i 2017, da partiet altfor sent oppfattet at arbeidsledigheten etter oljeprisfallet hadde roet seg og at sysselsetting ikke var den store saken for folk flest. Sammen med «løftet» om økte skatter var Ap i utakt med velgerne og deres behov. Inndelingen i de fem kjernevelgerne sier noe om at Ap vil være det foretrukne partiet for kvinner i distriktene med kort utdannelse og inntekt under gjennomsnittet, samt middelaldrende menn i distriktene. På dette viset prøver Ap å definere inntekt som et viktig parameter, noe som absolutt er i tråd med partiets sjel. Sosiale og økonomiske ulikheter har vokst under dagens regjering, og i så måter er kvinner i offentlig sektor utenfor de store byene mer nærliggende å snakke til enn høytutdannede kvinner i Oslo.

Det er åpenbart at flere enn velutdannede urbanister ikke skal med i Aps valgkampopplegg, blant annet offshorearbeider Rolf (51) fra Hundvåg, studenten Ali (23) fra Storhaug eller miljøaktivisten Therese (19) fra Våland. Ap har alltid vært et parti med motsetninger, mellom by mot land, offentlig mot privat sektor, industri mot miljø, men partiets beste øyeblikk ligger uten tvil i å prøve å forene motsetningene gjennom felles forståelse for kollektive løsninger og sosial og økonomisk likhet. Fristelsen som ligger i å følge Mette Fredriksens suksessoppskrift i Danmark er forståelig, men samtidig farlig fordi Ap ved å definere kjernevelgere også kan definere vekk grupper et bredt parti trenger.

Skinnende blanke budskap fra et parti med klart definerte kjernevelgere fungerer nok fint for MDG og Rødt, men et Ap med ambisjoner om å ta makt gjennom å ha store velgergrupper innabords, kan også risikere å sende offshorearbeider Rolf rett til Frp eller Sp.