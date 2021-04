Godt landet oppgjør

Tariffoppgjøret 2021 må være blant norgeshistoriens mest spesielle. Kort tid før forhandlingene tok til døde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått. I hele Norge er det lavtlønte arbeidstakere som har stått på i over ett år med daglig risiko for egen helse. Og rundt om i det samme landet er det tusenvis av permitterte og hundrevis av bedrifter som vakler på kanten av konkurs. Omstendighetene for forhandlerne fra LO, YS og NHO kunne ikke vært mer spesielle - og nettopp derfor bør de fleste være fornøyde med både innretning og resultat.

[ Det var veldig tøffe forhandlinger. ]

I forkant hadde både LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid gått tøft ut. Omstendighetene til tross, å markere utgangsposisjonen er en del av forhandlingene. LO stod hardt på en ramme på 2,8 prosent, mens NHO stod like hardt på 2,2 prosent. For LOs medlemmer er det en selvfølge at det ikke skal godtas en ramme som innebærer reallønnsnedgang, mens NHOs utgangspunkt var at oppgjøret ikke må gå ut over landets konkurranseevne - samt at lavtlønnstillegget ville gjøre tilværelsen enda vanskeligere for flere bedrifter.

Resultatet: Generelt tillegg på 2,25 kroner per time, eller 4387 kroner i året, mens lavtlønnstillegget ble 1 krone per time, eller 1950 kroner i året. Det er ikke tvil om at Peggy Hessen Følsviks LO-medlemmer som havnet 30 øre under kravet, kom bedre ut av forhandlingene enn Ole Erik Almlids NHO-bedrifter. Realiteten er at arbeidstakerne har fått et nulloppgjør i stedet for et minusoppgjør, og NHO-Almlid har nok gjort klokt i å ta en realitetssjekk.

Realiteten er at mange bedrifter sliter stort i koronapandemien, samtidig er det en kjensgjerning at andre deler av næringslivet går svært bra. Reiselivs- og serveringsbransjen har fått en så alvorlig knekk at de forhåpentligvis hjelpes med flere krisepakker, men det ville ha vært uholdbart om ansatte eller permitterte netopp i de hardest rammede bransjene også skulle ha vært pålagt enda flere byrder. Et lands konkurranseevne består av flere kriterier enn bedrifters overskudd. Strømpriser, befolkningsutvikling, effektivitet i næringsliv og offentlig sektor og investeringer i infrastruktur, er faktorer det sees på i slike rangeringer. Det ville med andre ord ha vært feil å stirre for stivt på bedriftenes overskudd og det ville ha vært håpløst å kreve at de med minst fra før skal bære tyngst.

Frontfagmodellen og trepartssamarbeidet er bærebjelker i den norske modellen, som igjen krever moderasjon i tøffe tider. Å la være å løfte de svakeste er ikke moderasjon.