Korona og det tjenlige

Smitteøkningen og de muterte virusenes spredning og farlighet, var regjeringens argumenter for å innføre nye koronatiltak denne uken. Tilsynelatende er det klokt å stramme til nå. Påsken står for døren med flere på reisefot, folk på besøk til hverandre og alt det andre vi vet virker som et eldorado for virus. Uten et strammere regime nå risikerer vi at kapasiteten til kommunenes testere og smittevernsporere sprenges, i tillegg til at sykehusene blir overbelastet. Før vi går inn i april og mai med det som forhåpentligvis blir massevaksinering, virker det rasjonelt å stramme til.

For ett år siden var strenge smitteverntiltak, påbud om hjemmekontor for alle som kan og nedstenging nytt, fremmed og egentlig litt spennende. I hvert fall i et par uker. Kreativiteten blomstret i form av strømmekonserter, alt blir bra-tegninger, lønningspils på Teams og bursdagsselskaper på FaceTime. Nå er alle bare drittlei. Til og med statsminister Erna Solberg – som resten av året er kjent for sin klisterhjerne og sine detaljkunnskaper – greier å bomme på en av de mest elementære smittevernreglene. En oversikt i Klassekampen over hvor mange statsråder som blir i Oslo, eller følger Bent Høies ord «det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg», viser at mulighetene for private tolkninger er mange.

Smittevernlovens kanskje viktigste ord er «tjenlig», eller forholdsmessig på litt mer moderne norsk. Loven gir kommunene ansvar for å følge opp lokale tiltak, stenge ned der det er nødvendig, mens staten spiller en mer tilbaketrukket og rådgivende rolle. Møteforbud, opphevelse av taushetsplikt, stenging av butikker og kommunikasjon – alle disse drakoniske tiltakene er delegert til kommunestyrene. Meningen er den beste. Det er Kari Nessa Nordtun og Stanley Wirak som kjenner forholdene i Stavanger og Sandnes, ikke Erna Solberg.

Det er Kari og Stanley som kan si noe om når det kan være tjenlig å bremse opp utelivet – det er fremdeles ikke Erna eller Bent. I et allerede koronatrøtt samfunn er mange på et bristepunkt når det kommer til tiltak. I dagens lokale situasjon kunne det for eksempel ha vært mer forholdsmessig med strengere tiltak i skolene, der mye av smitten spres. Viktigheten av åpne skoler skal ikke undervurderes, samtidig undergraves tiltro til lokale politikeres og smittevernmyndigheters kompetanse ved den overivrige bruken av nasjonale tiltak.