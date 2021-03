Cruise-protestene

Det er et unikt syn at aktører i reiselivet og næringslivet for den saks skyld, tyr til demonstrasjoner for å fremme sitt syn. Demonstrasjonen i Vågen der lokale reiselivstopper, butikkeiere og representanter for rederier deltok, var unik. Det er også all mulig grunn til å lytte til demonstrantenes synspunkter. Mange har bygd opp småbedrifter som er tuftet på en normaltilstand der Stavanger tar imot en halv million cruiseturister i året. Frakt av cruiseturister inn i Lysefjorden, og salg av suvenirer og smykker er noe av forretningsvirksomheten ligger tynt an. De ser at næringsgrunnlaget deres er truet, og ruller ut skytset mot flertallspartienes tak på maksimalt 200 cruiseanløp i året.

[ Cruise-tiltak vil knekke vikingen Line. ]

Flertallspartiene har stadig understreket at 200 anløp i året faktisk er så mye at det bare har vært så mange skip innom én sesong i Stavangers historie som cruiseby. Reiselivet selv mener at taket vil føre til at anløpene klumper seg sammen til sommermånedene, slik at trengselen blir stor i de heftigste månedene. Målet til næringen har vært å spre cruiseanløpene utover året for å bygge opp en helårsnæring.

Verdens cruiserederier regner uansett med at 2021 er en tapt sesong, trolig vil ikke skipene legge ut tilnærmet som normalt før til neste år. Mandagens demonstranter ved Vågen kan sikkert ha sine gode grunner for å rope mot et politisk standpunkt som har vært velkjent lenge, men det er koronapandemien som er fienden deres. Ikke flertallspartiene i Stavanger. Det maksimale antallet anløp, flytting av cruiseskip ut av Vågen og forsøkene på å få rigget opp landstrøm, er lokal politikk mot globale problemer. De gigantiske skipene som har fortøyd så langt inne i Vågen som mulig, representerer en masseturisme ute av proporsjoner. Oppstablingen av båter som dominerer en historisk havn er en visuell forurensning, skipenes utslipp den klimamessige. Verken lokale klimamål – Stavanger har som kjent et ambisiøst et om å kutte 80 prosent av klimagassutslippene innen 2030 – eller et sentrum som ikke er dimensjonert for slike flytende hoteller, taler for videre vekst.

Heller tvert imot. Regionen gjør mye for å satse på et reiseliv der turister overnatter lokalt og spiser lokalt, før de opplever unik natur og kultur. Turisme basert på medbrakt seng, mat og drikke toppet av enorme klimaavtrykk, er ikke den turismen verken Stavanger eller Rogaland tjener på. Næringen bør heller bry seg om hvordan regionens mange flotte hoteller skal fylles når pandemien en gang er over.