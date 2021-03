Studentby med innhold

Medisinutdanning til Ullandhaug har stått på de lokale agendaene i over ti år, men alle som kjenner de akademiske institusjonenes konservatisme vet hvordan motkrefter jobber. De «etablerte» universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har et eiendomsforhold til egne fag som er mer inspirert av middelalderens laugsvesen enn samfunnets behov i 2021. Selv om det bare er Universitetet i Oslo som kan regnes som etablert – det tar noen hundre år for å gjøre seg fortjent til den merkelappen – oppfattes nyetableringer som Universitetet i Stavanger som hår i suppen og en trussel. At regjeringen nå foreslår å fjerne monopolene for rettsvitenskap, psykologi og teologi, er en av de beste nyhetene studentbyen Stavanger har fått på lang tid.

[ Håp for medisinutdanning ved UiS. ]

Medisinstudiet er en verdig kampsak fordi Stavanger med sitt nye sykehus og sine fagmiljøer i seg selv representerer en utvikling, samtidig som det er ubegripelig at halvparten av Norges legestudenter skal ta utdanningen sin i utlandet. Ifølge Aftenposten skal regjeringen sette ned en arbeidsgruppe der flere departementet er representert, for å se på kostnader og ulike modeller for medisinstudiet. Håpet om å få lagt medisinstudiet til UiS lever med andre ord fremdeles.

Ifølge en pressemelding fra UiS er både fullverdige masterstudier i juss og psykologi innen rekkevidde ettersom begge fag er representert på Ullandhaug med masterprogrammer. I de «etablerte» studentbyene er juss og psykologi to av de mest populære fagene, og masterstudier på disse områdene vil gjøre UiS enda mer attraktivt enn i dag. Selv om fagfloraen på Ullandhaug er rik er det likevel viktig å få inn de tyngste fagene slik at student- og forskningsbyen Stavanger fylles med enda mer innhold.

I sitt korte liv har UiS gått fra å være et spisset universitet rettet mot petroleum og med profesjonsfagene fra de tidligere lærer- og sosialhøyskolene som grunnmur. At UiS går bredere og prøver å få inn under seg medisin, juss og psykologi, er en utvikling kjent fra andre universiteter. Universitetet i Bergen er bygd på Bergen Museum, i Trondheim har en teknisk høyskole utgjort den akademiske grunnmuren mens det lengst i nord er Tromsø Museum og Nordlysobservatoriet som var forløperne til Universitetet i Tromsø. Og for kreftene som jobber med å bygge fagene på Ullandhaug ut og opp er det verdt å merke seg at for eksempel jusstudiet kom til Tromsø nesten 20 år etter at universitetet i nord ble grunnlagt. UiS følger med andre ord kjente, akademiske spor.