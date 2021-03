Den viktige riksvei 13

Statsrådene, eller rettere sagt spinndoktorene deres, har begynt å behandle Nasjonal transportplan (NTP) på samme måte som statsbudsjettet. De lar toppolitikerne dukke opp både her og der med løfter om bedre tider, veibygging og rassikring. De siste dagene har landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og Iselin Nybø (V) fått noen muligens gallup-vennlige oppslag med løfter om penger til ny E39 mellom Hove og Osli i Sandnes og til rassikring med ny tunnel i Rødsliane i Suldal til 896 millioner kroner. Andre statsråder har turnert i sine fylker med godt sukrede nyheter om lokale samferdselsrevolusjoner.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har det travelt med å dele ut godbiter fra Nasjonal transportplan for tiden.

Nasjonal transportplan er regjeringens tiårsplan for samferdsel, men å komme inn i planen er ikke nødvendigvis en garanti for at gravemaskinene rulles ut i år. Eller de neste årene. I et intervju med Aftenbladet innrømmer både Bollestad og Nybø at ting kan ta tid, eller «porteføljestyring» som det heter på fagspråket. Nytteverdien skal styre hvilke prosjekter som starter først i NTP-perioden, og det kan jo være at ivrige lobbyister får gjennomslag for at det er viktigere å flytte flyplassen i Bodø 1000 meter til en kostnad av sju milliarder, enn å sikre en vei i Ryfylke for en snau milliard.

Dette betyr at rogalandspolitikerne ikke kan regne med at jobben er gjort fordi en tunnel er kommet med i en plan. Jobbing med en eventuell forskuttering – som er et spørsmål som må besvares av Stortinget – må påregnes både av sentralt og lokalt plasserte politikere.

E39 er hovedsamferdselsåren gjennom Rogaland, og stamveien krever naturligvis oppmerksomhet enten den skal krysse Boknafjorden eller oppgraderes til motorvei sørover mot Kristiansand. Riksvei 13 – som nå forhåpentligvis skal sikres i Rødsliane – representerer mer den barske, vestlandske hverdagen på sin vei gjennom Ryfylke, Hardanger og Sogn. Den vestlandske indreveien byr på langt mer spektakulær natur og kultur enn storebror E39, samtidig som den gjør en stadig viktigere jobb med å holde regioner samlet.

For et Stavanger som gjennom Ryfast og sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy er tettere knyttet til Ryfylke enn før, er riksvei 13 mer enn en perifer vei til de indre bygder. Som turistvei og muligens en framtidig snarvei til E134 er riksvei 13 viktig nok til at Stavanger-politikerne bør støtte veikampen til sine kolleger i Ryfylke. Rent strategisk – siden kommunesammenslåingen i 2020 neppe blir den siste – kan også lokalpolitikerne i Stavanger gjøre lurt i å gi en hjelpende hånd i Ryfylke.