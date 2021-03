Rødts oljeskvis

Rødt er første parti ut i landsmøtesesongen, og partiets delegater skal bruke de neste dagene til å si sitt om sluttdato for olje- og gassvirksomheten. I dagens partiprogram heter det at 90 prosent av den norske petroleumsnæringen skal være nedlagt innen 2030. Miljøpartiet De Grønne er det eneste andre partiet som inntar et så radikalt og totalt urealistisk standpunkt.

Rødt står i en oljeskvis som er kjent stoff i både Ap og LO. Ungdomspartiet er tilhengere av en sluttdato for olje og gass, mens partiets realpolitikere – les vestlendinger – ser at sluttdato også vil innebære at forsøkene på å hente inn velgere fra industrien vil være et sluttkjørt prosjekt. Rød Ungdom ser på en sluttdato som en del av en “kompromissløs og systemkritisk miljøpolitikk”, som en av dem uttrykker det overfor VG.

Industridelen av Rødt har gode og historiske kort på hånden. Forløperen AKP (ml) besto til dels av sjølproletariserte akademikere, men i dag har Rødt fremdeles en viss legitimitet blant industriens folk. Flere av de fremste fagforeningsfolkene i verftsindustrien har en Rødt-tilknytning. Historiens kraftlinjer – for å bruke et kjent uttrykk fra de kretser – er fremdeles tydelige fra dagens profesjonaliserte og nokså striglede Rødt til 1970-tallets AKP.

Rødts vandring fra sekt til et parti å regne med er et ansvar som kan deles av flere, men selv om saker er viktigere enn personer har profilene Bjørnar Moxnes og Mímir Krístjansson mye å si for framføringen av budskapet. Moxnes har vist hvor godt han utnytter Rødts mandat på Stortinget og hvordan han kan bevege den rødgrønne fløyen, og Krístjansson er blitt en maktpolitiker i den ellers så blå byen Stavanger. Med 4,8 prosent på Poll of Polls snittberegning for mars og potensielt ni seter på Stortinget, kan Rødt også bli et maktparti som definerer spillerommet til en Ap-Sp-regjering.

Mímir Krístjansson har vært klar over denne oljeskvisen lenge og er klar og tydelig mot en sluttdato. Flertallet i programkomiteen og nesten to tredeler av landsstyret er også for å stryke sluttdato, slik at Rødt også åpner for en generasjonskonflikt og en strid mellom en Oslo-dominert miljøfløy og vestlendinger som vet hva oljå fremdeles betyr. Og for Rødts oppslutning på Vestlandet, samarbeidet med fagbevegelsen og Mímir Krístjanssons muligheter til å ta et stortingsmandat i Rogaland, vil vrakingen av sluttdatoen for olje og gassproduksjonen være helt vesentlig.