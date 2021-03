Valpefabrikkene

Koronapandemien binder oss sterkere til hus og hjem enn før. Syden-ferier og helgeturer er satt på pause, og ved siden av oppussing ser anskaffelse av hund ut til å være en av de store og hyggelige koronakonsekvensene. En valp i huset kan være et prosjekt som binder en familie sammen og gjør hverdagen fargerik, men som Ålgård-veterinæren Marit Johanne Apeland skrev på Facebook er det flere grunner til å fortvile over useriøse oppdrettere.

Til NRK Rogaland forteller Apeland om hunder med ødelagt rygg, skjelettproblemer og pustebesvær – hunder som gjerne kommer fra rene valpefabrikker. Produksjon av valper er god butikk når oppdretteren kan ta mellom 20.000 og 30.000 kroner for en hund. Ifølge Aftenbladet er det gjort 2 millioner søk på Finn.no etter alt som har med valper og hunder å gjøre på finn, noe som er en oppgang på 200.000 sammenlignet med året før. Oppdrett og kjøp og salg av hunder er et område der det er temmelig fritt fram, og sammen med smuglerhunder er dette noe som truer dyrevelferden.

Det er betryggende at landbruksminister og hundeeier Olaug Bollestad bruker utestemme mot valpefabrikker. En oppdretter som er godkjent av Norsk Kennel Klub har oversikt over stamtavler og eventuelle sykdommer, og unngår også å la tisper gå drektige for ofte.

Å bli hundeeier krever planlegging minst ti år fram i tid. Ferier, fritid, økonomi, forsikringer, veterinærbesøk, valpekurs og alle hverdagsgjøremål påvirkes av et firbeint familiemedlem, og et så stort ansvar krever noe langt mer enn den spontane gleden man får ved å se en valp for første gang.

At Olaug Bollestad også er bevisst på sitt ansvar som hundeminister, er bra. Og med en ny og oppdatert dyrevernlov er det å håpe at hun får inn forskrifter som sørger for å luke vekk valpefabrikker og useriøse oppdrettere.