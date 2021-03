Miljøkonflikter på Nytorget

Iveren etter å gjøre noe med Nytorget og den vestre delen av Pedersgata har vært synlig i Stavanger-politikken de siste 20 årene. Gjennomføringskraften har det vært så som så med, og fornyelse av området er blitt viktig for handlingens kvinner og menn i de rødgrønne flertallspartiene. Og som i alle kinkige reguleringssaker velter problemene ut av skapene på oppløpssiden. For hva blir følgefeilene når ungdommen skal ut av politikammeret og inn i Jugendhuset med Metropolis? Jo, kunstnerne raser fordi de må ut av et veletablert miljø. Og ikke minst: Hvordan skal de grønne delene av det rødgrønne flertallet forsvare rivingen av politikammeret?

Nytorget preges av miljøkonflikter i flertall. Ungdomsmiljøet står mot kunstnermiljøet. Bymiljøet står mot ønskene i sentrumsplanen om flere arbeidsplasser i sentrum når en arkitekthistorisk viktig bygning som det gamle politikammeret skal erstattes av prosjektet Tre hus og et langbord tegnet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter. En av de gordiske knutene ble godt beskrevet av Endre Elvestad i et debattinnlegg i Aftenbladet i helgen. Som Elvestad peker på er det noe Y-blokk-aktig ved å rive en knapt 60 år gammel og velfungerende bygning tegnet av Eyvind Retzius og Svein Bjoland. Hvordan klimaregnskapet for riving av det gamle politikammeret vil se ut, er ikke så sterkt belyst foreløpig – og det kan også bli interessant å se hvordan Miljøpartiet De Grønne skal forsvare en slik operasjon.

Konfliktinnholdet blir enda kraftigere ved å se hvordan flertallspartiene ivrer etter at Nytorget skal huse mediebedrifter i Mediebyen. NRK Rogaland, Aftenbladet, Mediafarm, Mediability og Screen Story har skrevet under en intensjonsavtale om samlokalisering i Stavanger sentrum, og politikerne ivrer etter at det kommunale foretaket Stavanger Utvikling KF skal vinne konkurransen om Mediebyen.