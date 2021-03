«Politisk normalisering»

Meningsmålingen Sentio har utført for Stavanger Høyre tyder på at mye er tilbake til det normale i Stavanger-politikken, det vil si tilstandene før Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ble en maktfaktor. Høyres oppsving til 33,9 prosent har sevlandske dimensjoner over seg. Samtidig kan Ap ta til seg velgernes tillit – bykset fra 25,4 prosent i kommunevalget i 2019 til 29,2 prosent tyder på at Kari Nessa Nordtun har markert seg som en stødig ordfører i en historisk krisetid.

Det er de to store som markerer seg kraftigst i årets første meningsmåling for Stavanger. Med sitt voldsomme byks ville Høyre ha fått syv nye mandater i kommunestyret opp til 23, mens Ap kunne fått to nye og gått opp til 20 representanter. Venstre er det eneste av dagens mindretallspartier som taper ett mandat i målingen, mens velgerne på flertallsfløyen belønner SV med ett ekstra mandat og halverer Miljøpartiet De Grønne-gruppen ned til to mandater.

At det på grunn av Høyres oppsving til gamle høyder ville vært duket for et borgerlig flertall og Høyre-ordfører i Stavanger, er oppsiktsvekkende i seg selv. Det virkelig dramatiske er hvordan FNB forsvinner ut av Stavanger kommunestyre. Analysene som har pekt på FNB som Høyres fremste velgertyv ser ut til å stemme, og det er også ganske korrekt observert av Frode Myrhol at partiet hans er offer for egen suksess. Den ekstremt mobiliserende rushtidsavgiften som Høyre var for, er fjernet.

Samtidig måtte regjeringen gjøre en rekke innrømmelser på bompengeområdet like før valget i 2019 for ikke å sprekke. Mens den hardtarbeidende heltidspolitikeren Myrhol har gått til venstre i den praktiske politikken, befinner velgermassene som har stemt på FNB seg trolig et sted mellom Høyre og Frp. Og for ordførerpartiet Ap er FNBs punktering et tankekors. Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige skal jobbe mer enn hardt for å erstatte FNB-erne som trengs for å beholde et rødgrønt flertall i 2023.