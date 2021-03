Akropolis på Våland

I altfor mange år har Stavanger oversett hvilke perler av noen bygninger vi har i nordre ende av Muségata. Stavanger sykehus, museet, Turnhallen/Teaterhallen og Rogaland Teater er en unik samling bygninger – tegnet av samme arkitekt og bygget i løpet av samme korte periode. Visjonen om å gjøre noe mer ut av området er god, både fordi arkitekt Hartvig Sverdup Eckhoffs bygninger er historiske og flotte, men også fordi Rogaland Teater og Museum Stavanger (Must) lenge har jobbet med felles planer.



Dessverre er planene for området som før var kjent som Skjævelandsstykket, blitt belemret med litt for mye kreativitet. Ifølge Aftenbladet har kommunedirektøren gått inn for å døpe hele området «Akropolis», som direkte oversatt fra gresk betyr «høy by». Aten og flere greske byer holdt seg med sine akropoliser først som forsvarsverk, senere som områder for templer – slik som Parthenon i den greske hovedstaden. Det går sikkert an å drodle rundt teateret og museet som både templer og forsvarsverk for kulturen, og det finnes et visst historisk belegg for at «Akropolis» er blitt brukt om denne høyden på vei opp mot Våland. Lokalhistorikeren Anders Bærheim skal ha brukt navnet i en artikkel i 1948, men riktig nok i hermetegn.

Pretensiøs betyr selvhøytidelig eller innbilsk. Provinsiell er det som er småbyaktig eller småborgerlig. «Akropolis»-forslaget er pretensiøst og provinsielt, men også pinlig. Ifølge et reklamebyrå som er involvert i saken, er ikke Eckhoff kjent nok til å få området oppkalt etter seg, slik forfatteren og Ap-politikeren Tore Renberg går inn for ved å bruke navnet Eckhoffhøyden. Der forbindelsen til et gresk akropolis er syltynn, ja der er den historiske linjen tilbake til arkitekt Eckhoff så håndfast som den kan bli. Å la være å hedre en arkitekt som preger Stavanger så sterkt fordi han ikke er så kjent utenfor byen, er et sørgelig utslag av provinsialisme.

