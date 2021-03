Farlig vaksine-skjevdeling

Utbruddene av britiske og sørafrikanske mutanter av koronaviruset har bremset optimismen som kom til landet med vaksinedosene rundt nyttår. Denne uken har Bergen hatt strenge tiltak fordi de ikke hadde kontroll over den sørafrikanske varianten, og i Ulvik i Hardanger er 112 av kommunens 1094 innbyggere koronasmittet. Mutasjonssmitten som ble oppdaget på Aibels verft i Haugesund i går, viser bare hvor ustabil smittesituasjonen i Norge er. Dette er ikke tidspunktet for å rokke ved Folkehelseinstituttets vaksinestrategi.

Det kan se ut som manglende logikk når for eksempel hardt rammede kommuner som Oslo og Nordre Follo må følge FHIs oppsatte fordeling av vaksiner. Det naturlige ville vel vært at det som er av vaksiner blir satt i de kommunene som i tillegg til høyt smittepress har mange innbyggere og en befolkning som ofte krysser kommunegrensene på vei til jobb eller skole?

Slike kortslutninger sees og høres ofte for tiden, senest da Ap-ordføreren i Nordre Follo var i Dagsnytt 18 torsdag og argumenterte for at hennes kommune bør få en større andel av de dyrebare dråpene. Oslo med fallende, men fremdeles høyt smittepress har bare fått vaksinert 4,92 pr 100 innbyggere, mens Stavanger – som var helrød for en måned siden – har fått vaksinert 4,01 av 100 innbyggere. Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) forklarte fordelingen på tydelig vis i samme Dagsnytt 18-program. Hvis Nordre Follo og nabokommunene skulle ha fått tildelt det som var av vaksiner da mutantvirusene slo til, ville Norge vært tomt fire uker senere. Da mutantviruset slo til i Ulvik og stengte ned deler av Hardanger og Bergen, ville det ikke ha vært en eneste sprøyte å sette i disse kommunene.

Koronavaksinene er foreløpig et så knapt gode og viruset så uforutsigbart, at en skjevdeling i retning enkelte kommuner kan gi farlige konsekvenser.