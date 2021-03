Oppskriften på opprør

Senterpartiets voldsomme framgang på meningsmålingene de siste årene er stadig vekk et tema der politikk diskuteres. Kan det være Trygve Slagsvold Vedums enkle, men slagferdige retorikk? Kanskje. Folkets opprør mot elitene? Slikt er det jo tradisjon for i Norge. Sentralisering?

Det siste punktet er garantert en del av forklaringen. Politireformen, kommunereformen og krangel om fødeavdelinger og lokalsykehus har satt fyr på politikken mange steder i landet. Når de offentlige tilbudene forsvinner øker utryggheten for mange. Sentrum-periferi er den viktigste konfliktlinjen i norsk politisk historie ved siden av arbeiderbevegelsen mot kapitalister, og Senterpartiet skal ha for at de taler utkantenes sak – enten utkanten heter Groruddalen i Oslo eller byøyene i Stavanger.

Vi landfaste siddiser lar oss stadig overraske over at Stavanger har en så omfangsrik skjærgård, til og med når vi holde de nye kommunedelene Rennesøy og Finnøy utenfor. Langøy, Lindøy og Vassøy er noen av øyene der innbyggerne er avhengige av rutebåt for å komme seg til jobb, skole og fritidsaktiviteter, og nettopp øybuene risikerer å bli ofre for kraftige kutt. Endring i beregningsmåten vil frata Rogaland 90 millioner kroner til båtruter, og selv om fylkespolitikerne gjør så godt de kan gjennom en tverrpolitisk gruppe som ser på ruteendringene, er kuttet regjeringens ansvar. Flertallet i fylkestinget har vedtatt å ta 40 millioner fra hurtigbåtene i Ryfylke, der oppstarten for kuttene starter i år. Byøyene, Hommersåk og Hjelmeland får svi først, deretter står ruter i Ryfylkebassenget for tur.

Rogaland kan få 17,6 millioner kroner ekstra til hurtigbåtene i et nytt forslag, men spranget opp til de foreslåtte 90 millionene i kutt fordi Rogaland har en lang kystline, er håpløst høyt. For Rogaland Sp må det i hvert fall være lett å legge valgkampstrategi i år.