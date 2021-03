Koronakroner til hvem?

Jan Tore Sanner har vært i Stortinget med nok en krisepakke som skal deles ut til kommunene. Pakken utgjør en halv milliard kroner i denne omgang, og hvis det blir nødvendig over påske kan det komme en tilsvarende sum. I forrige runde med krisepakker fikk Stavanger drøyt 16 millioner kroner som ble fordelt til serveringsbransjen, mens Sandnes med sine 9 millioner og Sola med tre millioner delte ut til flere næringer. Diskusjonen gikk høyt om fordelingen både før og etter jul. Stavangers fordeling til utelivsbransjen hadde blant annet den svakheten at serveringssteder uten skjenkebevilling ble holdt utenfor.

LES OGSÅ: Kommunen deler ut 16,2 millioner, Kenneth får ingenting.

Arbeidsledighet over gjennomsnittet eller smitteverntiltak på nivå 5 på grunn av det muterte viruset, ligger til grunn for krisepakkene. Ellers er regjeringens kriterier runde i kantene. Ifølge Aftenbladet er det strid i vente når kommunalutvalget tirsdag skal diskutere Stavanger kommunes lokale kriterier. En bortimot objektiv og standardisert tildeling ut fra bransjekoder slik det ble gjort til utelivet, er åpenbart ikke aktuelt denne gangen. Kommunedirektørens forslag er å øremerke koronakronene til bedrifter som kan vise til innovasjon og nytenkning. Til Aftenbladet sier Jan Erik Søndeland (V) at det må gis akutt åndedrettshjelp til «bedriftene med sunn og god drift, men som trenger hjelp straks». Aps Dag Mossige er mer avventende og vil først lytte til hva kommunedirektøren har å si i kommunalutvalget.

Kompensasjonsordningen for næringslivet dekker allerede en del av de uunngåelige faste kostnadene, slik at den ferske krisepakken må få en annen innpakning som bestemmes lokalt. Kommunedirektørens ord om «innovasjon og nytenkning» bør tolkes som en invitasjon til lokalpolitikere om å drive næringspolitikk, noe flere av dem har etterlyst lenge. Det er nok av bedrifter i Stavanger som bruker krisen til å tenke nytt, og noen av dem fortjener opplagt pengestøtte.

LES OGSÅ: Tidsreise med skip