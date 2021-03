Eksamener må droppes

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er fremdeles i tenkeboksen for å finne ut om eksamener på videregående skoler og ungdomsskoler skal avvikles eller avlyses. Rådene fra Utdanningsdirektoratet, elevenes synspunkter og politikernes krav er så entydige at Melby ikke bør sitte lenge i tenkeboksen.

På Stortinget tar flere partier til orde for å avlyse eksamenene. Aps utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg vil sikre en tydelig avklaring til usikre elever og lærere, uttalte han til VG. Utdanningskomiteens leder, Roy Steffensen (Frp), har uttalt at hans parti heller mot å gjøre det samme, men uten å ha konkludert. Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Sp går også inn for avlysning.

I normalår er eksamener elevenes anledning til å snakke seg opp eller skrive seg opp, og eksamener bidrar sammen med standpunktkarakterene til å gi et mest mulig riktig bilde av kunnskapsnivået. I 2020 og 2021 er det lite som er normalt, og digitalundervisning er iverksatt for om mulig å erstatte den kjente skolehverdagen. At digitalundervisning ikke er i nærheten av samme kvalitet som skoleundervisning, er ukontroversielt å påstå, og nettopp denne forskjellen bør få Guri Melby til å avlyse eksamener for tiendeklassinger og videregående-elever. Et notat fra Utdanningsdirektoratet som Framtida.no har fått tak i, viser at det har vært ekstremt stor forskjell på undervisningstilbudet som elevene har fått under koronapandemien. Mens en en elev i Stavanger-skolen har hatt 9,5 prosent skjermundervisning i skoleåret 2020/21, er tilsvarende for deler av Østlandet 30 prosent.

Ulikhetene er så store og kvaliteten så varierende at elever og lærere må få bruke månedene framover til å konsentrere seg om å få på plass kunnskapen. Pandemi er ikke anledningen for å ri prinsipper.