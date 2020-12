Leder: «Hetsen fra ytterste høyre»

Human Rights Service (HRS) greier ved hjelp av ulike doser hets og absurde utspill å holde seg oppe i mediebildet. HRS-leder Hege Storhaug har åpenbart som PR-strategi å holde sin «islamkritiske» virksomhet fremme i søkelyset slik at hun sikres statsstøtte og hjertelig oppbakking fra Helgheim-fløyen i Frp.

To ferske utspill fra Hege Storhaug må nok en gang få ellers oppegående politikere i regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF til å spørre hvor billig de skal selge seg for å sikre budsjettstøtte fra Frp. Den såkalte islamkritikeren Hege Storhaug hisser seg nemlig opp på forskjellige måter.

Den ene anledningen er hatefull, ved den andre anledningen opptrer Storhaug som den fulle onkelen som alltid sier dumme ting i familieselskapene. Storhaug misliker at de norsk-pakistanske søstrene Amy og Shanze Mir bærer hijab når de deltar i matkonkurransen «Familiekokkene» som NRK har sendt i høst.

Påstander som «Hvorfor velger de å bo her? Evig gratis penger over disk fra NAV til evig tid» og «Døtrene må ikke friste menn seksuelt ved å vise håret, men gamlemor kan sikkert få vise hår både her og der», har fylt opp kommentarfelt med hets mot de unge kvinnene.

En pepperkakemoské laget av en klasse på Vardenes skole til en konkurranse har også fått det til å gå rundt for Hege Storhaug. «Dette er så talende for islamiseringen av Norge: Barn indoktrineres i skolen til å fremme islam». Lærerens svar var elegant idet hun spør Storhaug om hvorfor det ikke kommer kritikk mot snikhinduisering og snikbuddhisering, etter at klassen bygde gudshus fra flere religioner som en del av undervisningen.

Kritikk av religioner er en nødvendig del av offentlig debatt. Uthenging av enkeltpersoner som av fri vilje bærer det lovlige plagget hijab, er hatytringer.

Hege Storhaug har lenge vist at hun ikke skjønner forskjellen mellom hets og kritikk. Hun trenger i hvert fall ikke en statsstøtte på 1,8 millioner i året til å spre sitt forvirrede hat.



