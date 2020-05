I den uendelige strømmen av negative nyheter om næringslivet, er turen kommet til Offshore Northern Seas (ONS). Tiltakene for å bekjempe spredning av koronaviruset førte i midten av april til beslutningen om at «oljemesså» på sensommeren måtte avlyses. Konsekvensene som avtegner seg nå er dramatiske både for en messe som har vokst og utviklet seg siden 1974, men også for energibransjen og hele regionen.

Krisemaksimeringen ble fullkommen etter at 100 norske leverandørselskaper ifølge Aftenbladet har krevd tilbakebetaling fra ONS for 85 millioner kroner for sensommerens messe. Innfrielse av et slikt krav vil blåse hele egenkapitalen til ONS, og knekke nakken på stiftelsen som drives nonprofit.

Det som er tilbudt årets utstillere er 50 prosent rabatt på deltakelsen på ONS 2022. For noen deltakere er det snakk om tap på mellom 100.000 og 150.000 kroner, for andre millionbeløp. For regionens hoteller, restauranter, reklamebyråer og transportnæring vil et ONS-bortfall bety gigantiske tap når en regner med at én messe gir ringvirkninger på én milliard kroner.

LES OGSÅ: ONS kan gå dukken på grunn av refusjonskrav

Det er lett å forstå desperasjonen til de mange selskapene som vakler på kanten av stupet, og der hver krone teller i kampen for overlevelse. Situasjonen er til de grader en force majeure – en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll og som fører til fritak for kontraktsforpliktelser.

For energibransjen vil et eventuelt bortfall av ONS være bortfall av en verdens viktigste arenaer for debatt, markedsføring av produkter og ikke minst signering av kontrakter.

Det siste tiåret er også ONS blitt Norges viktigste arena for diskusjon om det grønne skiftet – som må bygge på offshoreteknologi.

Det er selvsagt lett å peke tilbake på selskaper i en desperat situasjon, men å knekke ONS gjennom pengekrav er også å ødelegge sine egne framtidsmuligheter.