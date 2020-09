Krisestøtte fra folk flest

De økonomiske konsekvensene av koronapandemien begynner å bli tydelige etter at sommeren har vendt oss ryggen. Selv om nordmenn flest brukte feriepengene sine så godt de kunne i Norge, var det langt fra nok for et reiseliv som har orientert seg mot internasjonale markeder. Seminarer, konferanser og andre møter som holder liv i hotellnæringen avvikles heller på Teams enn Thon, og som et varsel om hva som er i vente måtte den legendariske leverandøren av lutefiskmåltider – City Bistro på Madlaveien – kaste inn håndkleet og melde oppbud.

Det er dessverre for seint for City Bistro, men bedrifter som arrangerer julebord eller privatpersoner som tar seg en tur ut i gode venners lag, må se seg selv i et større bilde. Det kan redde noen arbeidsplasser og spisesteder hvis flere bedrifter følger Rogaland Elektros eksempel. Rogaland Elektro har i likhet med mange andre avlyst årets julebord av smittevernhensyn, men gir heller de ansatte et gavekort som kan brukes på en restaurant i lokalmiljøet. Forbrukermakt er et kjent begrep når det kommer til å motarbeide varer og tjenester som er lite ønskelige, men forbrukermakt kan også brukes positivt ved å legge igjen penger hos restauranter, kafeer, barer, kles- og skobutikker slik at de holder seg flytende gjennom pandemien.

Korona har ikke fått økonomien til å kollapse, men Forventningsbarometeret fra Finans Norge/Kantar viser usikkerheten. De som ikke er rammet av permitteringer eller oppsigelser føler seg trygge etter rentenedgangen og bruker penger på å pusse opp hjemme. Ikke overraskende går det mindre til reiser, og ikke siden 1992 har nordmenn hatt et lavere ønske om å bruke penger på bil. Usikkerheten svinger med smittetallene, men sikkert er det at ansvaret for å holde hjulene i gang ikke bare tilhører politikerne – å legge igjen penger hos lokale virksomheter er også viktig.