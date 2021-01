«Koronakroner og politikk»

Partiene som nå blir omtalt som firerbanden – Ap, Sp, SV og Frp – har nok en gang brukt stortingsflertallet mot regjeringen. Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie er blant dem som har vært stramme bak masken etter at firerbanden sørget for strengere grensekontroll, grep for å hindre importsmitte, forlenget permitteringsordning og 1 milliard kroner ekstra til studentene – for å nevne noen av over 20 tiltak. For virkelig å toppe det hele fikk firerbanden vedtatt at det skal være lov å skjenke øl og vin til maten i kommuner med lavt smittetrykk.

De prinsipielle innvendingene kom umiddelbart, men her er det en fordel å tenke mange tanker samtidig - selv om det er pandemi. Vi er i et valgår, og opposisjonspartiene er lei av at Erna og Bent tar så mye plass. Regjeringspartiene har mindretall på Stortinget – tydeligvis uten at de gjør en god nok jobb med å forhandle med opposisjonen. I starten av pandemien var det mye snakk om å gå i takt, lytte til ekspertene og helst ikke stille spørsmål ved de smittedempende tiltakene. Dette året har lært oss et par viktige ting om smittevern og arbeidet forut for sentrale tiltak. Folkehelseinstituttet kommer med råd, Helsedirektoratet samler inn rådene og gir sine anbefalinger før regjeringen kommer med tiltakene.

For – som FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier på inn- og utpust – det er rom for tvil, og dermed er det rom for diskusjoner, politikk og forbedring av tiltakene. Noen i firerbanden har tydeligvis bedre forbindelser i bar- og pubnæringen enn regjeringen har.

Det er ingen som sitter på fasiten om rett og galt under en pandemi. Det er også mulig opposisjonen «slår inn åpne dører», men se ikke vekk fra at «stortingsregjereri» trengs for å gi koronatiltakene større legitimitet. Lemping av skjenkeforbudet kan være klokt for å redde noen arbeidsplasser og forlengelse av permitteringsordning kan gi større trygghet.