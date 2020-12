Den største og beste julegaven i uåret 2020 deles ut lille julaften. Dagen før dagen sørger EU og Norge for en betinget godkjenning av koronavaksinen fra Pfizer og BioNTech, slik at den første sprøyten kan settes i den første armen her til lands allerede 27. desember. I julen vil det pågå en logistikkoperasjon på svært høyt nivå når en stor mengde vaksiner skal kjøres ut i landets kommuner. Vaksinene må lagres på minus 70 grader, og holder bare et par dager i kjøleskapstemperatur. Lokale helsemyndigheter lover overfor RA at vaksinene kan være klare i Stavanger i den andre uken i 2021.

Diskusjonene har gått om prioriteringen av vaksinemottakere, men her bør rekkefølgen gi seg selv. Personer med størst risiko for å dø av korona, må av åpenbare grunner få vaksinen først. Beboere på sykehjem vil stå først i køen, deretter andre eldre, personer med underliggende sykdommer og helsepersonell. Fram til påske kan store deler av befolkningen ha blitt vaksinert, og forhåpentligvis snakker vi om minst 70 prosent tar vaksinen slik at flokkimmunitet oppnås.

Utviklingen av vaksiner har foregått parallelt hos flere farmasøytiske selskaper i USA, Europa, Russland og Kina, og framstillingen representerer både teknologiske nyvinninger og rekorder i testing og godkjenning. I stedet for å basere seg på døde virus slik det er gjort siden vaksinene ble oppfunnet, baserer den «norske» vaksinen fra Pfizer og BioNTech seg på framstilling av syntetisk mRNA, eller kopi av gener. Vaksinen får kroppen til å produsere antistoffer slik at koronaviruset ikke klarer å kopiere seg selv.

Etter hvert vil vaksinen(e) gi oss kontroll over koronaen, men oppgangen i smitte de siste dagene understreker at vi fortsatt må ta forholdsregler, vaske hender, holde avstand og leve langt mer begrensede liv enn vi ønsker. Det gjenstår mye koronakamp, men mål er i sikte.