KrF gjenoppstår

Det har ikke alltid sett ut som at Henrik Halleland trives på talerstolen i kommunestyret i Stavanger. Den tidligere Finnøy-ordføreren er vant med en politisk omgangsform med drøs og konsensus, mens tonen i Stavanger-politikken er skarp, ideologisk og langt mindre preget av enighet på kryss og tvers av partiene enn det formannskapsmodellen legger opp til. Hvorfor Henrik Halleland som nestkommanderende for påtroppende ordfører Sissel Knutsen Hegdal? Frp var jo nesten dobbelt så stor i Stavanger-valget og Leif Arne Moi Nilsen burde vel vært selvskreven? En del andre hensyn enn den politiske kjøttvekten har avgjort valget av varaordfører.

Frp vet av erfaring at de får mest igjen politisk for å lede ett av de store utvalgene, som det nye utvalget for utbygging. Moi Nilsen er en politisk håndverker som elsker lukten av asfalt og diskusjoner om rørdimensjoner, og oppdelingen av utvalgene er skreddersydd Frp. I teknisk orienterte utvalg kan Frp få utløp for iveren sin etter å krympe byråkratiet og korte ned søknadsfristene for å få bygd seg en garasje eller en høyblokk. Hands on-politikk og befaringer i Stavangers største pickup passer Frp-nestoren bedre enn kanapeer og snorklipping. Det er ikke ideologi eller de lange linjers politikk som kommer til å prege Stavanger Frp i posisjon, heller det rettedalske «å få någe gjort». Partiet øker også fra to til tre medlemmer i formannskapet, arenaen der mye av dag til dag-politikken lages.

KrFs gjenoppstandelse som varaordførerpartiet – Bjørg Tysdal Moes varakarriere varte i 20 år – henger også sammen med partiets overraskende gode valg. Halleland og hans disipler utgjorde det eneste borgerlige partiet utenom Høyre med framgang i Stavanger, og selv om 0,2 prosentpoeng fram til 4,6 prosent er vekst tynn som bedehuskaffe, har KrF brutt en trend i ett av sine kjerneområder. Kan KrFs Lasarus-rolle i Stavanger bære bud om noe mer, selv om Olaug Bollestad er langt større på Instagram enn på meningsmålinger? Fylkeslaget er fremdeles organisatorisk sterkt, og i et prestasjons- og kave-samfunn som det norske kan det være rom for en mykere og mer familievennlig politikk.

I KrF snakkes det høyt for tiden om sekstimersdag og ekstra ferieuke, og det er verdt å notere at Mímir Kristjánsson og Kjell Ingolf Ropstad utviklet noe nær en bromance i en fersk episode av podkasten «Mímir og Marsdal». Rødt-Mímirs KrF-begeistring er så sterk at han til og med har myknet i synet på kontantstøtte. Det har ikke akkurat vært varme følelser mellom Dag Mossige og Henrik Halleland i valgkampen, men i Aps evaluering bør forholdet til spesielt KrF sees nøye på. Ap har bokset så hardt mot KrF at det ikke har vært aktuelt for Henrik Halleland å bevege seg over politikkens midtlinje. Til tross for Aps sterke valgkamp definerte partistrategene KrF mer som en motstander enn som en mulig alliert. Stavanger er på mange måter kristensosialismens arnested, og dét er en dimensjon dagens utgave av Stavanger Ap ser ut til å ha glemt.

Den rødgrønne koalisjonen tapte først og fremst på Folkets Partis fall, deretter på den nasjonalt drevne nedgangen til Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. De nye kommunedelene (kan noen snarest gjeninnføre bydeler i Stavanger?, red.anm.) Finnøy og Rennesøy er eksempler på hvor tapene kom. Halleland er profet på egen øy med 26,7 prosent oppslutning og KrF som største parti foran Sp som ramlet med nesten 16 prosentpoeng på Finnøy.

Mens KrF bryter en nedadgående trend krasjlander Sp i sine kjerneområder. I avtroppende varaordfører Dagny Sunnanå Hauskens valgkrets Mosterøy ramler Sp fra 29,7 prosent til 16,1 i år, mens partiet rett over Mastrafjorden faller med 11,2 prosentpoeng i Rennesøy valgkrets. Den som studerer lokalvalget med lupe har også fått med seg hvordan Høyre har bykset godt forbi Sp på Mosterøy. Se ikke vekk fra at Inger Lise Aarrestad Rettedals comeback i politikken har hatt sitt å si. ONS-programdirektøren og sauebonden med Eiganes-oppvekst har gjort en formidabel jobb med å bygge merkevaren Klosterlam – og det kan umulig være noen ulempe med Høyre-veteran Elin Schanche som svigermor og Rettedal til etternavn.

Andelen stemmeberettigede på øyene utgjør selvsagt en liten andel i en kommune med nesten 113.000 stemmeberettigede, men i et så marginalt valg som i Stavanger har de mange nålestikkene i utkant-kretsene tappet Sp for så mye kraft at veteranen Bjarne Kvadsheim og altså varaordfører Dagny Sunannå er ute av kommunestyret.

