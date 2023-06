Tenk å ha dette laget, Høyre!

La oss ta det første først: Selvfølgelig profilerer Arbeiderpartiet ordfører Kari Nessa Nordtun. Vi er, som veldig mange andre i denne byen, særdeles stolte over at det er hun som er byens ambassadør utad nasjonalt og internasjonalt. Vi er takknemlige for at hun leder det politiske arbeidet i flertallet lokalt hvor Arbeiderpartiet sammen med våre gode samarbeidspartier på under fire år har levert svært mye god politikk for byen vår.

Under Kari Nessa Nordtuns lederskap har kommuneøkonomien blitt historisk god, arbeidsledigheten er rekordlav, ventelisten på sykehjemsplass er kraftig redusert – og skoleøkonomien er bedre enn på årevis. Samtidig har vi klart å innføre varmepumpestøtte, tannhelsestøtte, gjøre trygghetsalarmer gratis for alle, og var første by i Norge til å innføre gratis SFO og gratis aktivitetstilbud hver sommer for barn og unge. Dette er bare noe av det som er levert – og som er dokumentert på nettsiden KariLeverer.no.

Høyre-kandidatene skriver: «I en valgkamp preget av enmannsshow og ensrettede løfter, er det på tide å se utover og stemme for et parti som representerer mangfold og bredde. Stavanger Høyre står for en politikk som tar hensyn til alle samfunnslag og bringer flere stemmer inn i beslutningsprosessen.»

Igjen skrives ingenting konkret om hva slags politikk Høyre skal føre, og hvordan Høyre «tar hensyn til alle samfunnslag». Det er bare ord. Høyre fremstår etter vårt skjønn som et parti uten politikk.

La meg derfor bruke oppfordringen fra Høyres kandidater til å fortelle litt mer om teamet til Kari Nessa Nordtun på Arbeiderpartiets liste. Den er nemlig full av engasjerte, kompetente mennesker som vil styrke fellesskapet og byen vår – og som vil at Kari Nessa Nordtun skal være ordfører også de neste fire årene. Mange av dem har vært sentrale i å utvikle politikken som er gjennomført sammen med dyktige kollegaer i flertallspartiene. Andre er nye.

Lotte Hansgaard og Sverre Uhlving. To leger som kan helse. Lotte har spesialisert seg på barnepsykiatri, mens Sverre er en høyt respektert, nå pensjonert lege som har vært både fagdirektør på SUS og administrerende direktør i Helse Stavanger.

Ine Haver er sosionom. Karoline Aho også. Hilal Kocaguzel er miljøterapeaut og sosiolog. Line Pereira er virksomhetsleder på Frue gamle sykehjem. Hun kan eldreomsorg. Henriette Tidemann Aspøy er sykepleier. Det har også Tonje Sandnes vært, selv om hun nå er i sentral i gründermiljøet i byens næringsliv.

Næringsliv? Anders Fjelland Bentsen er forretningsutvikler. Rakeem Aliduale, petroleumsingeniør. Benedicte Solaas er direktør i Offshore Norge. Jofrid Klokkehaug, leder i Equinor, Berit Moltu det samme. Katrine Wærness jobber som økonom i fornybar avdeling hos Equinor. Trygve A. Meyer er klyngeleder i Nordic Edge, Sunniva Bang Larsen, sivilingeniør dataanalyse i olje og gass hos Aker BP. Der jobber også Joacim Johannessen.

Skole?

Maren Songe-Møller, Colin Pritchard Davies, Bjørnar Gundersen, Anne Liv Vastveit, Arve Andersen. Lisbeth Nesset Da Silva. Hanne Vasshus. Lærere og ledere i skolen alle sammen – som står 100 prosent bak Team Kari for å utvikle Stavanger-skolen videre.

Folk med yrkesfaglig utdanning som jobber innenfor industri og håndtverkerfag? Aleksander Strandset er tømmermann. Ida Urpani er industrimontør. Svein Jone Aadnesen er rørlegger. Ole Kristian Kristiansen er elektriker. Aril Bråten er ROV-pilot.

Vi har mange andre med ulik bakgrunn som hadde fortjent å bli nevnt. Med erfaring fra kultur, idrett, både bredde og topp. Vi har folk som kan offentlig forvaltning, som jobber til daglig kommunikasjon. Vi har pensjonister. Vi har mennesker med innvandrerbakgrunn. Fagbevegelsen er selvsagt sterkt representert.

Vi har 73 dyktige og engasjerte kandidater. Felles for dem alle er dette: De brenner for byen vår. Og de vil jobbe for at Kari Nessa Nordtun fortsatt skal være ordfører i Stavanger, fordi hun er den beste ordførerkandidaten for byen vår– med det beste laget bak seg.

Godt valg!

Dag Mossige, valgkampleder Stavanger Arbeiderparti





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen