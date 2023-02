Ap i slugger-humør

– Kan det bli aktuelt for Ap og Høyre å samarbeide i Stavanger igjen? spurte debattleder Trond Birkedal da KåKå kverulantkatedralen innledet valgkampsesongen på Spor 5 onsdag. Birkedal var selv en del av et Frp som ble holdt på utsiden av makten i Stavanger for halvannet tiår siden. Høyre gikk heller til Ap for å søke politisk flertall, og kjemien mellom ordfører Leif Johan Sevland og Ap-gruppeleder Odd Kristian Reme var av det konstruktive slaget. Svak uttelling ved å være støtteparti, var en av grunnene til at Cecilie Bjelland gjorde Stavanger Ap til et reinhekla opposisjonsparti da hun tok over etter Reme.

Det er mulig ordfører Kari Nessa Nordtun og Sissel Knutsen Hegdal har en grei tone, men på jazzklubben Spor 5 var melodien en annen mellom Ap-gruppeleder Dag Mossige og Høyres ordførerkandidat onsdag kveld. Den var hissig. Stavanger-politikken er like ideologisk delt som den nasjonale politikken, og for Henrik Halleland er retningsvalget i Stavanger klart. KrF vil ikke samarbeide med Ap.

Tilbake til Spor 5: Dag Mossige har i likhet med en annen jærbu – som riktig nok spiller i lyseblått – en offensiv stil som den forsiktigere Sissel Knutsen Hegdal sliter med å parere. Aps fortelling i 2019 var hvor nødvendig det var med et skifte etter 24 års Høyre-styre. 2023-fortellingen er at de siste årenes reformer med gratis SFO, gratis skolemat og forsøk med heldagsskole, forsvinner med Sissel ved makten. Mens Kari og Dag og de gjør velferdsordninger universelle slik at barn av milliardærer og alenemødre får det samme gratistilbudet på SFO, vil Sissel og Henrik og de øremerke. Høyre mener at det ikke finnes noe slikt som en gratis skolelunsj. Partiet vil at det skal være opp til skolene selv å bestemme om pengene skal brukes til mat, lærere eller sosialarbeidere.

To tall er viktige å merke seg i den lange Stavanger-valgkampen. 100 og 280 – begge med millioner bak. 100 millioner kroner er det opposisjonspartiene vil spare på effektiviseringer (eller det «igangsettes en prosess for å lyse deler av tjenestetilbudet i levekårssektoren til ideelle og private kommersielle», som det heter ordrett i det alternative budsjettforslaget), mens 280 millioner skal kuttes av eiendomsskatten. Det er mange ulemper ved å sitte utenfor makten, og kampen om tallene er en av dem. Der flertallspartiene kan peke på hva de har gjort, må mindretallet nødvendigvis bli vagere når de skal snakke om hva de vil gjøre. Det viste seg i Ap-Dags angrep på Høyre-Sissel og KrF-Henrik på Spor 5. Hvordan skal de spare 100 millioner uten å si opp kommunalt ansatte? Hvordan skal de kutte 280 millioner fra eiendomsskatt uten at det går ut over kommunens drift?

Svarene er: Effektivisere. Rasjonalisere. Digitalisere. Kommersialisere. Få ned antallet sykmeldinger. 100 millioner av et budsjett på 13–14 milliarder er jo innenfor. Før jul ble Høyre og mindretallsgjengen kjørt hardt på sitt alternative budsjett, og nå er omkvedet at Høyre har mistet kalkulatoren. Opposisjonens dilemma vises når de blir utfordret på det konkrete, på kutt og eventuelle reverseringer. Ap og deres gjeng kan smelle en liste i bordet over ting de mener å ha fikset, uten at Høyre har så mye annet å slå tilbake med enn å peke på dyrtid og høye skatter. Og det er som kjent Jonas’ feil. Opposisjonens beste motangrep er på et så smalt felt som gatekunst, der flertallspartiene har fått sine forhenværende venner i kulturmiljøet på nakken for å gi årlige tilskudd på 1,5 millioner til én aktør.

Eiendomsskatt er de andre kronene der Høyre og deres allierte i KrF, Venstre, Frp og Pp må finne konkrete svar. I periode etter periode satt Høyre med makt i Stavanger og tok inn eiendomsskatt. Ikke med stor lyst, men som en viktig måte å finansiere skole og velferd på. Stavanger er fremdeles en skattesterk kommune takket være velstående innbyggere, men eiendomsskatt er også en grunn til høy standard på offentlige tjenester. Etter sitt tidligere liv som Finnøy-ordfører får KrFs Henrik Halleland funklende øyne av Stavangers inntekter og store reserver på bok. Skatteinntekter som jevnt over ligger godt over kommunedirektørens anslag og penger på bok, er Hallelands argumenter for å kutte 280 millioner – uten at noen skal merke noe. Da glemmer Halleland at det er klokt med ekstrainntekter og kroner i bakhånd til regnværsdagene.

Et halvt år før valget opptrer Stavanger-opposisjonen som en forsiktig gjeng som ikke gir et klart bilde av hvordan deres Stavanger skal se ut, mens posisjonspartiene aggressivt forsvarer seg og sitt. For også her skiller Kari-Ap seg fra Jonas-Ap. Der Jonas Gahr Støre sitter i posisjon og bruker nøling som metode, sender Kari Nessa Nordtun ut sin jærske tanksenter i møte med motstanderne. Det er vanskelig å nå gjennom med det lokale budskapet, sa Mossige fra scenen – vel vitende om at regjeringen gir Stavangers rødgrønne det motsatte av drahjelp. Derfor er gjerne angrep det beste forsvar for Stavanger Ap.

