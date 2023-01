Tid for politisk feelgood

De som har vært tett på politikere har sett det når mikrofonene slås av. Overgangen fra å være i strupen på hverandre til å ta en kopp kaffe eller dele taxi etter paneldebatten, er overraskende kort. Avstanden mellom Rødt-stortingspolitiker Mímir Kristjánsson og tidligere Frp-nestleder Per Sandberg skulle tilsi et hund og katt-forhold da de deltok på «Farmen» i 2020, men i stedet var det kos og pusing. Mímir er ikke den eneste raddisen fra Stavanger som blir kompis med Sandberg. Kameratskapet mellom Hallgeir Langeland og Per Sandberg var så sterkt i sin tid at SV-eren gikk imellom da Frp-eren ble fysisk angrepet på Stortingets røykehjørne i Akersgata.

Hatytringer, ekkokamre og asosial atferd i sosiale medier har skjerpet bevisstheten, selv om det fremdeles strømmer gørr gjennom Facebook og Twitter. Algoritmene er skrudd slik at konflikter premieres, og vi i de redaktørstyrte mediene er mer konflikt- enn konsensus-styrte. Er det politikerne selv som må ta grep? For eksempel ved at stortingspolitikerne oftere viser at de også er gode kolleger? Har Sylvi Listhaug – som ikke lar en god konflikt ligge urørt – blitt mykere i det siste? Da Audun Lysbakken offentliggjorde at han kom til å gå av som SV-leder, var Frp-toppen ute i Dagbladet og uttrykte at det er synd at han trekker seg som partileder. – Han er en partileder jeg har stor respekt for, selv om vi er rykende uenig om det meste, sa softe-Sylvi. Ikke nok med det. Til og med Une Bastholm fikk med seg fine ord fra Listhaug da hun gikk av som leder i Miljøpartiet De Grønne. – Hun er en ryddig og flink politiker som jeg opplever å ha et godt forhold til, sa Listhaug til Nettavisen.

I Stavanger ble politisk feelgood satt i system etter en del år der debattklimaet var hardt og surt. Aps overgang fra å være tidvis Høyre-støttespiller til reinhekla opposisjonsparti for snart ti år siden, innebar en tøffere tone i lokalpolitikken. Det var vondt å se ferske politikere – nærmere bestemt og ikke overraskende en ung kvinne – være på gråten etter en runde med mansplaining fra talerstolen fordi hun bommet på formelle bystyre-prosedyrer. Tilliten til politikere synker når velgerne ser hersketeknikker i fri utfoldelse. Rekrutteringen til politikken går samme vei når etablerte politikere ikke oppfører seg ordentlig mot ferskingene.

En ung, kvinnelig ordfører kan ha skapt en forskjell, og ikke engang vi fra 90-tallets ironigenerasjon slapp en eneste spydighet da Stavanger-politikerne vedtok spilleregler for politisk debatt som kan henges opp i Kardemomme by. De seks reglene oppfordrer til saklig debatt (det er lov å bruke humor!), man skal respektere andre og deres meninger (men det er lov med frisk meningsutveksling!), ikke tillegge andre meninger (men det er lov å vise konsekvenser av politikk!) – i tillegg til oppfordringer om ikke å ta for mye plass, ikke ta ordet for ofte og å være høflig og hyggelig.

Kan det bli koseligere enn dette? Forleden hadde MDG-politikeren Ingvild Sørensen et innlegg i Stavanger Aftenblad bestående av skryt. Ikke av egen politikk, men av politiske motstandere. Tre av MDG-erens rivaler fra Frp, Venstre og KrF fikk noen ord og karakteristikker med seg som de fleste må vente til nekrologene med å motta. Sørensens ærend var å forebygge politikerforakt og trusselen det er mot demokratiet. Og ikke minst er det viktig som hun skriver at de aller fleste lokalpolitikerne er vanlige folk med vanlige jobber, men med den krevende hobbyen politikken er.

Tilbake til stortingspolitikeren som fyrer opp en debatt eller to før frokost, blir intervjuet et par ganger om dagen om Nav, trygd, Jon Michelet, mor si og fotball før det hele rundes av i Dagsnytt 18. Forleden dag sa Mímir Kristjánsson seg dypt imponert over Peter C. Frølich og Mahmoud Farahmand for de to Høyre-stortingspolitikernes innsats for å frakte droner og annet utstyr til Ukraina. Nok et eksempel på politisk feelgood og gjerne nye bromancer på gang på Stortinget?

