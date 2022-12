Stavanger-budsjettet: Hekkans Jonas

Burgersjappen Hekkan i Pedersgata var stedet der vinnerpartiene samlet seg valgnatten i 2019 da det ble klart at Ap for første gang på 24 år maktet å tromme sammen et flertall. Nå er Ap, Sp, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Folkets parti stolte over at de står samlet som et lag uten de oppløsningstendensene som preger regjeringspartiene. For de fleste var det i 2019 knapt mulig å se for seg større politiske motsetninger enn Miljøpartiet De Grønne og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (nå Folkets Parti).

Ordfører Kari Nessa Nordtun og hennes nestkommanderende, Dag Mossige, har kopiert Erna Solbergs oppskrift for koalisjonspolitikk. Alle involverte får framheve sine suksesser og innimellom gå solo – og mens regjeringen strammer inn pengebruken, har kommunen enn så lenge en så romslig økonomi at det kan settes av penger til tiltak Frp tidligere samlet under sekkebetegnelsen kjekt å ha. Flertallspartienes budsjett ser så progressivt ut at Rødts Mímir Kristjánsson tok til Twitter og sammenlignet Stavanger med Pariserkommunen (det revolusjonære folkestyret som ble opprettet i Paris i protest mot den nasjonale regjering ved slutten av Den fransk-prøyssiske krig, red.anm.).

Både Hekkan-kameratene og opposisjonspartiene Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet bruker millioner kommunedirektøren sikkert ville latt stå på bok, men greier noen av blokkene å overdøve den nasjonale støyen – også kjent som rikspolitikk? Etter tre år med Ap-ledet styre burde vel flere Rødt og SV av posisjonspartiene tjene på satsingen på tenner, skolemat og SFO? Ifølge en Stavanger-meningsmåling Sentio utførte for Sandnesposten mellom 28. november og 1. desember – med andre ord etter at Hekkan-kameratene hadde servert sine budsjettgodbiter – går det fra dårlig til sabla dårlig for de styrende partiene. Selv om Kari Nessa Nordtun er en populær ordfører, fortsetter velgerne å straffe Ap. Mens Jonas-Ap står til ansvar for det som er vondt og vanskelig her i landet, får Kari-Ap lite igjen for å drysse penger over siddisers varmepumper, de frivillige organisasjonene og sykehjemsassistenter.

Mens Ap ramler med 6,1 prosentpoeng fra 2019-valget til 19,3 prosent på denne målingen, bykser Høyre videre til 33,8 prosent – opp 10,7 prosentpoeng. Rødt skulle etter de fleste spådommer ha ramlet sammen etter at Mímir meldte overgang til Stortinget, men partiet vokser videre med Sara Mauland som frontfigur. SV har også en opptur siden 2019 med pluss 1,2 prosentpoeng siden valget og gjør det i likhet med moderpartiet skarpt. På borgerlig side har Frp en opptur med 1,9 prosentpoeng fram til 10,7 prosent. De andre partiene på blå side står stort sett i ro.

For Kari Nessa Nordtun må det være frustrerende høre støyen fra den hekkans regjeringen overdøve stavangerske triumfer. Stavanger har hatt 15 prosent vekst i skatteinntektene det siste året, kommunen har hatt én milliard på bok og det renner inn både utbytte fra Lyse og eiendomsskatt i mangehundremillioner-klassen. Den uavhengige representanten Christian Wedler påpeker at det «bare» er 2,5 prosent av budsjettet de to Stavanger-blokkene kiver om, og fra begge sider deles det raust ut penger til innbyggerne for å dempe dyrtid-konsekvensene. Det er selvsagt merkbare ulikheter på høyresidens ønske om å privatisere kommunale tjenester for 100 millioner kroner og venstresidens iver etter å la skolemat bli et offentlig anliggende, men begge har til felles at fløyene har en romslig kommunekasse å ta av. Ved siden av konkurranseutsetting ligger den store konfliktlinjen i om tjenester som gratis SFO og skolemat skal gjelde absolutt alle, fattig som rik, mens høyresiden vil ha mer behovsprøving. Universelle ordninger har vært en fanesak for Ap etter krigen, og i budsjettdebatten fikk Høyres John Peter Hernes inn et stikk etter at Hadia Tajik og styret i Rogaland Ap vil lempe på prinsippet om lik barnetrygd for alle.

Det kan godt være at tannpleie, skolemat og SFO er hekkans populære, men oppfatter velgerne disse sakene som typisk lokalpolitikk? Skal Kari prøve å innfri det Jonas ikke får til i Hurdalsplattformen, som å likestille tannhelse med annen helse? Ser velgerne sammenhengen mellom gratis SFO og skyhøye strømpriser? De belønner i hvert fall ikke lokalpolitikere i Ap og Sp som driver motkonjunkturpolitikk mot egen regjering.