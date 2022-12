Pressefrihet: Hva feiler det Finland?

På verdens hyggeligste målinger har det vært vanlig å se Norge og Finland på toppen. Mens Norge har vært verdens beste på pressefrihet og Finland best på lykke, ramler Norge på FNs lykkeskala og Finland på pressefrihetsskalaen til Reportere uten grenser (RSF). Den norske lykkenedturen har diffuse årsaker, men det er én sak som har sendt Finland fra andre- til femteplass på indeksen for pressefrihet – bak den tidligere sovjetrepublikken Estland.

Om noen dager markerer Finland femårsdagen for en spionasjesak som er et liberalt demokrati uverdig. 17. desember 2017 raidet politiet leiligheten til Laura Halminen og tok med seg Helsingin Sanomat-journalistens PC og flere minnepinner. Fem redaksjonelt ansatte i Finlands største avis, inkludert daværende sjefredaktør Kaius Niemi, ble oppgitt som mistenkte.

I oktober 2021 ble tiltalene for avsløring av statshemmeligheter rettet mot Halminen og journalistkollega Tuomo Pietiläinen i tillegg til Kalle Silfverberg, som var sjef for avisens politiske avdeling. De tre risikerer fengsel mellom fire måneder og fire år, mens Niemi og redaktøren Esa Mäkinen slapp tiltale.

16. desember 2017 publiserte Helsingin Sanomat reportasjen «Finlands hemmeligste sted» om forsvarets etterretningssenter. Foranledningen var at den finske riksdagen diskuterte en utvidelse av etterretningssenterets muligheter for å overvåke private data i digitale nettverk. «Informasjonen i artikkelen kan finnes på internett eller i bøker. Offentlig informasjon kan ikke hemmeligstemples», sa Kaius Niemi til Reuters.

Reportasjen inneholdt en omtrentlig lokalisering og oppgavene til den hemmelige etterretningsenheten – noe som har vært nok til at finsk påtalemyndighet tiltalte tre av journalistene fra Helsingin Sanomat og trakk dem for retten i august. Aktor mener publiseringen er ulovlig, at artikkelen må fjernes fra avisens nettsider og at offentliggjøring av informasjonen i reportasjen skader Finland.

Det lå trolig noen solide porsjoner finsk galgenhumor bak da Helsingin Sanomat heiste opp veggreklamer med «Mr. president, welcome to the land of free press» da Vladimir Putin og Donald Trump skulle møtes i Helsingfors sommeren 2018, et halvår etter at spionasjeanklagene mot avisen ble framsatt.

Finland står sammen med Sverige på dørterskelen inn til medlemskap i NATO. Å måle hvordan påtalemyndighetens seige kamp for å kneble Helsingin Sanomat slår ut på journalistikken, er uvisst, men flere aktører peker på hvordan en anklage som tværes ut over fem år kan ha nedkjølingseffekt på debatten om sikkerhetsspørsmål i Finland. Frykten er at NATO-medlemskapet og uroen krigen i Ukraina skaper i Finland, ikke bare kjøler ned, men fryser journalistikk som til de grader er av offentlig interesse.

For Finland bør truslene om å dømme journalister til fengsel være like pinlig som «Listesaken» i sin tid var det for Norge. I 1977 brukte SV-eren Ivar Johansen åpne kilder som telefonkatalogen, Politibladet, Tjenestemannsbladet og bilskilt til å kartlegge ansatte i de hemmelige tjenestene. Ny Tids redaksjonslokaler ble utsatt for razzia, Johansen fikk ett års betinget fengsel og sonet i 60 dager, mens journalistene Ingolf Håkon Teigene og Jan Otto Hauge fikk betingede dommer. Datidens kalde krig er byttet ut med nåtidens varme krig, telefonkatalogen er avleggs og overvåkingen digitalisert, men den finske skandalen fra 2017 rimer på den norske fra 1977.

Spionasjeanklager er ikke de eneste truslene mot pressefriheten i Norges naboland. Mens finske journalister står under tiltale, var islandske journalister i februar i år under etterforskning etter å ha avslørt hvordan fiskeribedriften Samherji bedrev tvilsomme aktiviteter i Namibia, ifølge fagbladet Journalisten. Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norske PEN, har advart mot at politiet går etter journalister – som på Island.

Island ligger nå på 15. plass på pressefrihetsindeksen, med Sveits, Seychellene og Jamaica på plassene rett over seg.

Artikkelforfatteren er styreleder i pressefrihetsorganisasjonen IPI Norge og medlem av det internasjonale IPI-styret. IPI har fordømt tiltalene mot de finske journalistene.

