Black Week i lokalpolitikken

10 millioner kroner ekstra til skolemat, 30 millioner i kutt i eiendomsskatt, økt bemanning på skolemat, 25 millioner til gratis tannpleie, økt bemanning på sykehjem, ekstrapott til idrettslag og halvannen million til å gjenopplive gatekunstfestivalen Nuart. Og dette er bare noen av tilbudene flertallspartiene Ap, Sp, SV, Rødt og Folkets Parti har lansert i mediene før la fram sitt budsjettforslag. Om flertallspartiene har en spinndoktor, stiller vedkommende sterkt i Årets selger-konkurransen. Det som før ble kalt «budsjettlekkasjer» er blitt innsalg med maksimal oppmerksomhet og minimalt med motforestillinger.

Det er under ti måneder til lokalvalget, og mens partiene i disse dager skriver programmer som de uansett aldri vil få innfridd 100 prosent – er budsjett virkelighet for flertallspartiene og alternativ virkelighet for opposisjonen. To blokker som står langt fra hverandre forklarer de siste dagenes politiske salgsplakater. Den rødgrønne blokken sitter med makten i dag ved hjelp av mandatene til Folkets Parti (tidligere FNB). Bompengeopprøret i 2018–2019 sendte mange velgere fra Høyre til daværende FNB, uten å se for seg at partistifter Frode Myrhol hadde funnet tonen med Ap. Høyre feilet på strategi og gikk i opposisjon for første gang siden første halvdel av 1990-tallet. Nå er Høyre tilbake rundt 30 prosent i Stavanger, de er i allianse med Frp, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet og har Sissel Knutsen Hegdal som sin ordførerkandidat.

Denne valgstrategien er nok klistret opp på veggene på Aps partikontor: Tydelige signalsaker som skolemat, omsorg, frivillighet, idrett og kultur og gjerne realisering av det som bare er luftige programposter i det sentrale Ap. Håpet er at Kari Nessa Nordtun er en så god selger av lokal Ap-politikk at velgerne ser bort fra den dårlige stemningen rundt Jonas-Ap. Ordføreren har respekt i alle leirer, hun flyr kjapt mellom partiets energiutvalg og til Årets bedrift-kåring – og Kari-Ap tar ikke fem flate øre for å irettesette Jonas-Ap der inne i Oslo. Velgere som frykter at Stavanger er blitt Pariserkommunen Mímir Kristjánsson tvitrer om, kan roe seg med at ordføreren avrundet pressekonferansen med å rose byens næringsliv.

På Thanksgiving passer det for flertallspartiene å legge 100 millioner kroner oppå budsjettforslaget kommunaldirektøren la fram for én måned siden. Byens lag og organisasjoner var storfornøyde med 6 millioner ekstra, mens Stavangers idrettslag får en pott på 15 millioner å søke fra. Tennene får sitt med 25 millioner i et engangsbeløp til tannhelse for folk med dårlig råd. Finansieringen står riktig nok ikke tannfeen for, men i likhet med Jonas og Trygve ser Ap-Kari og varaordfører Sp-Dagny at det er penger å hente i fisk. Tannsatsingen finansieres like så godt med penger fra Havbruksfondet.

Mens Kari & co. lånte Konserthusets VIP-lounge (som for tiden er formannskapssal) til sin presentasjon, var Sissel & gjengen på gangen. Det ideologiske slaget mellom posisjons- og opposisjonsgjengen står i synet på offentlige eller privatiserte velferdstjenester, deretter i spørsmålet om eiendomsskatt, der Stavanger drar inn bortimot 300 millioner i året fra innbyggerne. Men målene er ganske like. Sissel Knutsen Hegdal, Leif Arne Moi Nilsen, Mette Vabø, Karl Sandvig og Henrik Halleland peker på de samme behovene som flertallsgjengen; at både oppvekst- og omsorgsfeltet må rustes opp.

Ulikhetene skal jevnes ut med 50 millioner kroner til lavinntektsfamilier – de kan også brukes til tenner, understreket Moi Nilsen – men opposisjonspartiene lenge har varslet angrep på den kommunale økonomiforståelsen. KrF-Halleland har irritert seg over spriket mellom prognose og virkelighet når det gjelder skatteinntekter. – Kommunedirektøren har i snitt bommet med 278 millioner de siste tre årene, påpekte den tidligere Finnøy-ordføreren. Disse pengene har bygget seg opp på kommunens etter hvert fyldige disposisjonsfond, som i bunn og grunn er kommunens sparekonto. Med andre ord: Opposisjonen mener at Stavanger har penger på bok som kan brukes på innbyggerne i tøffe tider og til å kutte eiendomsskatten innen 2027. – Rammene skal være stabile, sa Hegdal – oppgitt over at Thanksgiving-nyheten om at Stavanger får tilbake 258 millioner korona-kroner kom så bardus på at opposisjonen måtte hive seg over kalkulatorene i morgentimene.

