Det er ikke synd på Stavanger heller

Hvis Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng trenger litt oppmuntring, kan de ta en kikk på kontaktlisten over byrådsledere og ordførere. Raymond Johansen i Oslo og Roger Valhammer i Bergen (i hvert fall fram til byrådet gikk av før helgen, red.anm.), Rita Ottervik i Trondheim, Kari Nessa Nordtun i Stavanger, Stanley Wirak i Sandnes og Jan Oddvar Skisland i Kristiansand er alle fra Arbeiderpartiet. I tilfelle partilederen og partisekretæren har ekstra god tid en dag, vil de til og med se at rogalandske bykommuner som Eigersund og Haugesund holder seg med ordførere fra Ap. De største byene, utenom Trondheim, er forhenværende blå byer som er malt røde. Hva kan vel gå galt i kommunevalget om elleve måneder?

[ Får smell fra Støre og Vedum ]

Svaret er stort sett det meste. Storby-Ap merker godt at de får drahjelp nedover av dårlige meningsmålinger, og av dagens røde byer er det bare Oslo og Trondheim som beholder fargen, ifølge Poll-of-polls. Bergens mangeårige bybane over Bryggen-bråk setter stort sett alle partier i et dårlig lys, men kraftig krymping av FNB/Folkets parti fra 16,7 prosent i 2019 til bortimot utradering nå er det friere fram for høyresiden (barnevernsskandalen er for fersk for meningsmålingene). Også i Stavanger ser bompengesakens bortgang ut til å velte dagens rødgrønne flertall. Ordfører Kari Nessa Nordtun er populær, men med FNB/FP på sotteseng etter en nedgang fra 9,2 prosent i 2019 til 0,6 prosent i den lokale målingen for september skal det mye til for å gjenvelge en av Aps lokalpolitiske stjerner.

Uten bompengesaken til å mobilisere og et Høyre som tjener grovt på å la være å sitte i regjering, vil Ap slite med å sy sammen flertall i de to store vestlandsbyene. I Stavanger ble 2019-valget vunnet på bompengesaken og det daværende FNBs suksess – ikke fordi Ap gjorde det så bra – partiet gikk tvert om tilbake sammenlignet med 2015-valget. Bompengesaken og især rushtidsavgiften rammet Høyre hardt, men nå er Høyre tilbake på 30-tallet og Frp i slaget med 14 prosent på siste måling.

Nordtuns Ap har sammen med SV greid å løfte gratis SFO og andre ulikhetsdempende tiltak, men ingen ifører seg gule vester for å demonstrere for varm skolemat. I en kommune med landets tredje høyeste gjennomsnittsinntekt etter Asker og Bærum, er det ikke synd på Stavanger. Selv om regjeringens streben etter å hente inn nye skatteinntekter fortjener ros, får innretningen ris for å være storbyfiendtlig. Som Hafslund-eier vil Oslo tape 1 milliard kroner med ny kraftskatt i 2023, mens Stavanger som hovedeier i Lyse også kan se langt etter ekstraordinært utbytte, samtidig som de 320 millioner kronene kommunen regnet med til neste år ligger tynt an.

I Oslo drar og sliter finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i kommunebudsjettet i håp om at det velter ut noen ubrukte kroner etter at regjeringens varsel om økt kraftskatt fjernet én milliard. Selv om Jonas Gahr Støre holdt en frisk tone da han satt i Politisk Kvarter fredag, bør likevel kronikken fra 12 Ap-ordførere/byråd – også fra Oslo, Bergen og Stavanger – gjøre inntrykk under ett år før lokalvalget. De 12 lokalpolitiske toppene fra kommuner som eier kraftselskaper og dermed mottar årlige millioner i utbytte, peker på de negative sidene av kraftskatten Støre ignorerer.

Utbyttene går til lokal velferd, og å sende penger fra kommune til stat styrker ikke fellesskapet. Regjeringen flytter bare penger fra kommunalt eide kraftselskaper til statskassen. Støre forsvarer seg med at høyprisbidraget fra kraftselskapene er ekstraordinære inntekter som faller bort når strømprisen er på normalnivå. De 12 mener heller at høyprisbidraget kan være et ris bak speilet hvis kraftselskapene ikke leverer langt bedre fastprisavtaler til innbyggere og bedrifter.

Kraftskatten knekker også investeringene i det grønne skiftet, mener de 12 lokalpolitiske toppene. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum hadde knapt sjekket ut av Blaafarveværket før Lyse avlyste en opprusting og modernisering av Røldal-Suldal-kraftverkene til 5 milliarder kroner. Siden mer kraft skal produseres av sol og vind framover, må vannturbinene ta unna når sol og regn svikter. Skattepakken som ble lagt fram på Blaafarveværket har skremt Lyse fra å ta en så stor investering når det blir opptil 90 prosent skatt på overskuddet.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har lite medynk med storbyene – også kjent som steder der folk flest bor.









































Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen