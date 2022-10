Nå er det statlige pengers tur

Da lo nasjonalforsamlingen. Roy Steffensen – muligens Stortingets vittigste – lot en kalkulert munnglipp illustrere at Frp mener Rødts Bjørnar Moxnes er mer moderat i sine skattekrav sammenlignet med Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som altså er finansminister.

Rogaland er et statsrådsfritt fylke, men til gjengjeld holder vi oss med så mange finanspolitikere at det kunne se ut som Solamøtet avdeling Stortinget da statsbudsjettet ble lagt fram. Tina Bru (H) fra Stavanger og Roy Steffensen fra Gjesdal/Kvitsøy sto i kø for å advare mot skatt og kommunisme, mens Geir Pollestad (Sp) fra Hå kommune viste til uansvarligheten Erna Solberg hadde stått for i sin tid.

Grunnen til at Vedum er en mer ytterliggående kommunist enn Moxnes, er denne:

– Regjeringen vil bremse statens pengebruk, men øker skattene med 53 milliarder kroner. Det er langt over Rødts nivå. Folk skal betale mer til en rik stat. Regjeringen har ikke andre virkemidler enn økte skatter, sa Tina Bru.

Etter at Stortingets latter la seg, forklarte Steffensen hvor skatteglad regjeringen er.

– I 2022 ville Moxnes øke skattene med 47,9 milliarder innen 2025, men dét overgår Vedum. Norge tjener penger som aldri før, men regjeringen svarer med økte skatter og avgifter, sa Steffensen – som i det minste kan trøste seg med gratis ferje når han skal til sin barndoms Kvitsøy.

At regjeringen vil sørge for at en familie med to lønnsinntekter på 550.000 kroner vil betale om lag 7800 kroner mindre skatt i 2023 enn i dag, bagatelliseres av Frp. Ap og Sp kan også glede de vanlige familiene med at det innføres en makspris på 3000 kroner for en barnehageplass.

Norge er så vidt ute av pandemi-årene da oppskriften var å pumpe mer oljepenger inn i økonomien for å holde aktiviteten i gang, butikkene åpne og folk i arbeid. Nå er medisineringen annerledes og bitrere. Oljepengebruken i statsbudsjettet kuttes med 18 milliarder neste år, samtidig som milliardene dras inn fra kraftselskaper, oppdrettsselskaper og de som tjener over vanlige folk-lønnsgrensen på 750.000 kroner i året. Mens den styrtrike norske staten fetes enda mer opp, inndras pengene til folk flest i stadig større grad. Flere har allerede begynt å merke at det er et ris bak speilet. Hvis ikke inflasjonen dempes, kommer Norges Bank til å fortsette med å skru opp renten.

– Det er vanlige folks nedtur, som Steffensen fikk sagt det. – 18 milliarder er like mye som Erna Solberg i snitt brukte ekstra i oljepenger hvert år, repliserte Vedum.

Krigen i Ukraina gir oss økte kostnader til Forsvaret, flyktninger og soldater ved gassanleggene på Vestlandet. Siden struping av gasseksport fra Russland til Tyskland er ett av Vladimir Putins våpen, har energiknappheten gitt prisgalopp på strøm – en tilstand som har vært forverret av en tørr vår og mindre vann enn vanlig i magasinene. Strømkablene til kontinentet har også ført til prissmitte – ifølge Volue Insight dras prisene i Norge opp med omtrent 25 prosent med de nye kablene. Mangfoldet av kriser og energinasjonen Norges evne til å tjene penger jo mer verden går av skaftet, og der har Trygve og Jonas en jobb å gjøre med å forklare sammenhengene. At det kuttes 18 milliarder i oljepengebruk er til å forstå, at de to overgår Moxnes i skattebegeistring kan bli mer krevende.