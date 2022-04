Jakten på den nye oljå - nå igjen

Sam­ord­na opp­tak – sam­norsk­or­det for å søke på høy­ere ut­dan­ning – var for­le­den for­an­led­nin­gen for en kjent Dags­nytt 18-øv­el­se i forrige uke. Få en olje­en­tu­si­ast til å møte en mil­jø­fan­tast, og hei sann, der har vi en de­batt om hvor ille det er at Norge frem­de­les til­byr in­gen­iør­ut­dan­ning det står pe­tro­le­um- for­an.

Ble noen klo­ke­re av at høy­ere ut­dan­nings- og forsk­nings­mi­nis­ter Ola Bor­ten Moe (Sp) frontkolliderte med stor­tings­re­pre­sen­tant Ras­mus Hansson (MDG)? Be­ve­get ver­den seg fram­over av at Hansson re­ager­te sterkt på at stats­rå­den var så frekk at han oppfordret ungdom til å søke på pe­tro­le­ums­fag? Eller ener­gi- og pe­tro­le­ums­fag, som det gjerne heter?

Fakta på bak­ken er at Hansson fort­set­ter i det sam­me olje-kan­sel­le­rings­spo­ret mens Bor­ten Moe er nær­me­re sann­he­ten. Det er en bru mellom fossil og fornybar industri som begynner å bli bærekraftig, og som kan bygges fordi noen oljeingeniører har sett overføringsmulighetene.

I skyg­gen av testboretårnet Ullrigg i ut­kan­ten av uni­ver­si­tets­om­rå­det i Stavanger lig­ger tro­lig Norges beste eks­em­pel på hva Sp-stats­råd og olje­grün­der Bor­ten Moe had­de i tan­ke­ne. Sel­ska­pet Zaptec sys­let opp­rin­ne­lig med å lage trans­for­ma­to­rer for ol­je­in­du­stri­en og ut­styr for Nasa og Esa slik at det i fram­ti­den kan bli mu­lig å bore et­ter vann på Mars. De fant ut hvor­dan de skul­le lage elek­trisk ut­styr som treng­te mer strøm og høy­ere spen­nin­ger un­der ar­beid i ol­je­brøn­ner. For å kor­te ned en lang in­du­stri­his­to­rie: El­bil­la­de­ren Zaptec laget for Re­nault var den før­s­te la­de­ka­be­len i ver­den som in­ne­hol­der en elek­tro­nisk tra­fo, og der­med kom i en hånd­ter­bar stør­rel­se.

Og det er nå in­du­stri­even­ty­ret i den tid­li­ge­re ol­je­ho­ved­sta­den og nå­væ­ren­de elbilladehovedstaden Stavanger be­gyn­ner å ta av. Mens ol­je­pris­krak­ket i 2014–15 iføl­ge Pet­ter Stordalen fikk blo­det til å renne i Stavangers ga­ter, bygde Zaptec seg opp til å bli den sto­re nors­ke le­ve­ran­dø­ren av el­bil­la­de­re. Få ting pres­ser fram in­no­va­sjon bedre enn kri­ser, og til­gan­gen på in­gen­iø­rer fra ol­je­sel­ska­per sam­men med det fak­tum at det nå kjø­rer over 500.000 el­bi­ler på nors­ke vei­er, har skapt en ny vekst­næ­ring – nem­lig el­bil-la­de­re. Bok­ser med strøm som det ga­ran­tert er en el­ler fle­re av i bo­retts­laget, sam­eiet el­ler i en ga­ra­sje nær deg.

I dag er Zaptec et børs­no­tert sel­skap verdt over tre mil­li­ar­der kroner. Et­ter å ha vært nære na­bo­er med Zaptec en stund, har det fire år gam­le elbilladeselskapet Easee flyt­tet noen ki­lo­me­ter sør­over til For­us med ut­sikt til Equinors ho­ved­kon­tor. For det som for­to­ner seg som evig­he­ter si­den skrev fi­nans­pres­sen om Google- og Facebook-an­sat­te som så ut som om de frem­de­les var stu­den­ter på col­le­ge og Si­li­con Valley-be­drif­ter der det var langt mel­lom slips, hvi­te skjor­ter og blå dres­ser. California-in­spi­ra­sjo­nen ser ut til å være ty­de­lig for Easee-grün­der Jo­nas Hel­mik­støl, som har fått den sam­me fi­nans­pres­sen til å sper­re øy­ne­ne opp med en be­drifts­kul­tur der jog­ge­buk­se på jobb er OK og det att­på­til er an­satt en egen hea­ler, el­ler «head of love». Spran­get fra tre til 330 an­sat­te og en om­set­ning på 1,4 mil­li­ar­der kroner har in­spi­rert fle­re med in­ge­niør­bak­grunn og tech-inn­sikt.

For san­ne­lig duk­ket ikke et tred­je elbilladeselskap opp for­le­den dag. Det stat­li­ge klimainvesteringsfondet Ny­snø og kraft- og te­le­kom­gi­gan­ten Lyse er to av in­ves­to­re­ne som sto klar med pen­ger da Ami­na meldte seg – ikke over­ras­ken­de som nabo til Easee i den gam­le fossilklyn­gen på For­us mel­lom Stavanger og Sand­nes. Det fers­kes­te sel­ska­pet skal lage la­de­re som ikke er så ful­le av smar­te fi­nes­ser som Zaptecs og Easees – en la­der for «hver­mann­sen».

Opp­si­den er for­mi­da­bel når gi­gant­mar­ke­der som Tysk­land og Stor­bri­tan­nia par­ke­rer fos­sil­bi­le­ne sine. I fjer­de kvar­tal i fjor ble det solgt fle­re hel­elek­tris­ke bi­ler enn die­sel­bi­ler i Eu­ro­pa, og el­bil­an­de­len av ny­bil­sal­get for 2021 var på 10,4 pro­sent, opp fra seks pro­sent i 2020. «Vi skal pro­du­se­re la­de­re som hakka møkk», ly­der Aminas vekst­plan – og alle de tre be­drif­te­ne i det som plut­se­lig er en for­ny­bar­klyn­ge i Stavanger-re­gi­o­nen går for ver­dens­her­re­døm­me.

Ladere til elbiler er bare et ferskt eksempel. Det finnes sikkert klynger av tilsvarende bedrifter rundt teknologimiljøer på Kongsberg, på Vestlandet og i Trondheim som holder på med alt vi skal leve av etter oljå. Da er det trist at Dax 18-debatter sjelden får med seg at miljødebatter fortjener mer folkeopplysning enn MDG-politikere med innebygd repeatfunksjon bidrar med.