En Kennedy i vaksinemotstanden

I mars offentliggjorde Center for Countering Digital Hate (CCDH) rapporten som påviste hvordan 12 personer sto for 65 prosent av desinformasjonen om koronavaksiner i perioden fra 1. februar til 16. mars i år. Noen av navnene blant «Disinformation Dozen» er mer kjente enn andre.

Robert F. Kennedy jr. er den mest prominente av de 12. Ikke bare fordi RFK jr. er sin fars sønn og sin onkels nevø, men også fordi han er blant de velartikulerte vaksinemotstanderne. Der demonstranter på Eidsvolls plass i Oslo, i Berlin og i London har vært et sopihop av konspiratorikere, politisk ytterliggående, øko-friker og villfarne TV-kjendiser, er Kennedy jr. av en annen støpning. Den tidligere statsadvokaten i New York har lenge engasjert seg i miljøkampen, der rensing av Hudson River og motstand mot konsernenes forurensing av amerikanske elver, har vært sentral. Det var altså ikke bare familien som gjorde at RKF jr. ble invitert til klimakonferansen på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg i 2009. Han har et navn som miljøverner, men vaksinemotstanden hans opprører andre deler av Kennedy-klanen så sterkt at de har kritisert ham offentlig.

I USA har vaksinemotstanden gjort politiske sår enda mer betente. I juli sa statistikken at 97 av pasientene som døde av korona, var uvaksinerte. Kart over vaksinering er like kartene over valg; det er er dobbelt så mange demokratiske velgere som har vaksinert seg i forhold til republikanere. Dette er jo amerikanske, og ikke norske tilstander, kan det innvendes. I Norge har vi jo brettet opp ermene og latt oss stikke? Ja, i den grad at mer enn 63 prosent av oss er fullvaksinerte. Norge er så tillits- basert at vaksinemotstanderne stort sett er isolert fra offentligheten.

Bare stort sett. De av oss som ble foreldre på begynnelsen av 2000-tallet fikk mer enn kolikk og tannkløe å bekymre oss over. Legen og forskeren Andrew Wakefield sto bak det som skulle bli millenniumsforeldres store dilemma – skulle vi la ungene våre få MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder? I Wakefields artikkel i The Lancet – verdens fremste medisinske fagtidsskrift – framholdt han at det var en årsakssammenheng mellom vaksinen og autisme etter å ha undersøkt 12 (!) personer. Studien ble senere avslørt som bestillingsverk og forskningsjuks, Wakefield ble avskiltet som lege og forsker, men TV 2-programmet «Rikets Tilstand» videreførte bløffen. Fra 1998 til 2004 sank vaksinedekningen for MMR i Storbritannia fra 90 til 80 prosent og i Norge fra 90 prosent i 2001 til 86 prosent i 2003.

Norge er ikke vaksinert mot vaksinemotstand. I likhet med andre konspirasjonsteorier kan den blusse opp og brukes politisk og kommersielt. Mens Robert Kennedy jr. er «Disinformation Dozens» mest prominente, er Joseph Mercola den rikeste. Osteopaten Mercola omtalte koronavaksiner som «medisinsk svindel» i en artikkel i februar, og etter å ha blitt oversatt til spansk og polsk på kort tid nådde han raskt ut til 400.000 Facebook-brukere. Mercola er med sine 600 antivaksine-artikler på Facebook siden pandemien startet, en av vaksinemotstandens fremste.

I USA har Mercolas helseråd vært en suksess, i hvert fall økonomisk. Osteopaten har tjent seg rik på organisk yoghurt og solsenger til 40.000 kroner stykket med ekstra D-vitamin-effekt – og selvsagt har han vært ute på nettmarkedet med remedier som skal kurere korona.

President Joe Biden har erklært at «Disinformation Dozen» er ansvarlige for mesteparten av koronadesinformasjonen i USA, men Facebook selv mener rapporten fra CCDH ikke ser skogen for bare trær. Zuckerbergs folk viser til at de siden mars 2020 har fjernet 3000 kontoer og sider og 20 millioner innlegg som er i strid med plattformens koronaregler. Til tross for kritikken mot kritikerne offentliggjorde Facebook-visepresident Monika Bickert i august at de fjernet mer enn tre dusin sider, grupper og kontorer på Facebook og Instagram som er tilknyttet til desinformerende 12.

«Vi elsker Bobby. Han er vår bror og onkel, men tar tragisk feil om vaksiner» Kjærlighetserklæringen ble publisert i Politico i mai 2019, og var skrevet av Kathleen Kennedy Townsend, Joseph Kenney II og Maeve Kenney McKean. Kennedyene knyttet oppblomstringen av meslinger – en sykdom utryddet i USA i til Bobbys antivaksinekampanje, som de skrev har «hjerteskjærende konsekvenser». Enda mer hjerteskjærende er det å lese Kerry Kennedy Meltzer, en av sykehuslegene i New York som jobbet døgnet rundt med å redde koronapasienter. «Jeg elsker min onkel Bobby, men når det kommer til vaksiner tar han feil». Og for å understreke hvilket utskudd RFK jr. er kommer familiemedlemmene med denne påminnelsen om da selveste JFK signerte vaksineloven i 1962: «Det er ikke lenger noen grunn til at amerikanere skal lide av polio, difteri, kikhoste eller stivkrampe».