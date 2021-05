Ikke absolutt alle skal med

I april sendte Brodd-treneren Ali Kilinc et desperat brev til kultur- og idrettsminister Abid Raja. Treneren for tredjedivisjonslaget fra Storhaug i Stavanger hadde allerede mistet åtte spillere og etterlyste i det minste en dato for gjenåpning.

– Brevet hans traff meg i magen. Jeg fikk tårer i øynene av å snakke med ham. Dette er rett og slett trist, sa Abid Raja til VG i april og håpet på oppstart i slutten av mai. Der er vi snart, men når fase to av gjenåpningen starter torsdag blir det uten breddefotballen. Tårene fra Abid hjalp ikke Ali.

Rekken av dem som fortjener applaus fra balkongene krymper stadig. Heldigvis. Lærerne har bare et par angstfulle uker igjen før potensielle smittebomber av noen elever sendes på ferie, helsearbeiderne må kanskje ta sommerferien i høst slik at alle sprøytene kan settes, men vi nærmer oss tørt land. Til tross for at alle som driver forretninger, puber og restauranter også fortjener applaus, bør regjeringen kanskje bry seg litt mer om de 50.000 unge voksne over 20 år som er fratatt muligheten til å spille fotball?

[ Abid Raja gir æren for overskuddet til de lokale. ]

Toppfotballen for kvinner og menn er i gang. På nivåene under der Brodd, Vardenes, Lørenskog og Nordstrand holder til, har det ikke vært spilt en tellende kamp siden høsten 2019. Treningene har pågått med én meters avstand mellom spillerne, vel å merke der det fremdeles organiseres treninger. Tall fra fotballkretsene Trøndelag og Indre Østland viser at bare 40 prosent av breddelagene var i trening i februar. Varslene om frafallet blant de 50.000 unge voksne er et gedigent folkehelseeksperiment – allerede opplyser FHI at 44 prosent mellom 18 og 24 år er mindre aktive. Utslagene mangelen på fysisk aktivitet, mangelen på sosialt samvær og økt ensomhet kommer til å gi, blir trist statistikk de neste årene. Noe av det sunne ved lagidretter er nettopp å være opptatt av noe utenfor seg selv – og dette er en helsegevinst som er satt på pause.

Hva er problemet? Hvorfor kan spillere fra lavere nivå gå på pub og drikke øl, men ikke trene på vanlig måte og spille kamp, slik det går an i Danmark, Island, Tyskland og andre deler av Europa? Alle som har prøvd å oppdra barn vet hvordan det er å gå tom for holdbare argumenter. Da ender vi med setningen som virker som kryptonitt på krangelen: «Fordi jeg sier det!» Der er Bent Høie nå. «Det samlede smittetrykket» er helseministerens kryptonitt-argument. Abid Raja kan gråte for breddeidretten, men som jurist bør han gjerne vise til lovens bokstav om forholdsmessighet ved tiltak og medisinsk effekt, for der ligger Høie, FHI og Helsedirektoratet i noe som ser ut som offside. Det er nemlig ingen fakta som tilsier at de som er igjen av de 50.000 breddefotballspillerne må holde seg til fotball med meter-avstand.

Et utvalg nedsatt av Fotballforbundet og ledet av epidemiolog Ørjan Olsvik slår fast at det er liten smitterisiko ved utendørs fotball, enten det er snakk om kamp eller trening. Olsvik-rapporten har vært gjennom det siste årets internasjonale koronastudier knyttet til fotball, og kommet med tall som kunne ha vært nyttige hvis det ikke var for Bent Høies bruk av kryptonitt-argumentet. En undersøkelse av 6000 kamper i USA der 90.000 spillere på lavere nivå var involvert, viste at én spiller ble smittet av covid-19. Dette bekreftes også av smitten i barne- og ungdomsfotballen i Norge i 2020, som inkluderer spillere til og med 19 år. Blant 277.000 spillere var det ett kjent smittetilfelle. Den lave risikoen ved koronasmitte i fotball er dokumentert gjennom en dansk undersøkelse av 14 kamper, der spillerne var utstyrt med GPS-sendere. Smitteradiusen på halvannen meter blir brutt i 87,8 sekunder pr kamp. Som spiller har du altså andre spillere tett på i snaut halvannet minutt i løpet av halvannen time.

Hva med pølsekøen? Garderobene? Transporten til og fra kamp? Det er jo der koronaviruset kan hoppe fra person til person? Norsk fotball – jeg har sett det fra innsiden etter 13 år som barne- og ungdomstrener – er gjennomorganisert og gjennomstrukturert. Å kommunisere regler gjennom klubber, etterleve tiltak, rapportere via fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem FIKS, stenge pølsebuer og be publikum holde seg unna, er noe helt annet enn å få påseilede pubgjester til å holde meteren eller å sende politiet ut for å oppløse hjemmefester.

Fase tre av gjenåpningen skal inntreffe tre uker etter fase to. I midten av juni kan sikkert Ali Kilinc kalle sammen det han har igjen av spillere til ordentlig fotballtrening i Brodd og seriestart i løpet av sommeren. Og hvem vet, kanskje kommer Abid Raja på besøk? Det nærmer seg jo valgkamp.