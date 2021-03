Viking og Bryne kan møtes til middag – men ikke til kamp

Følg RA Sporten på Facebook !

Fredag gikk Idretts-Norge og ventet på svar fra regjeringen.

Vil det bli åpnet for treninger? Kan ungene spille kamper? Skal endelig 22-åringene få trene organisert? Kan forbildene til mange barn og unge starte med konkurranse igjen?

Barn får lov å trene og spille kamper. Det er egentlig to store tapere i det regjeringen la fram fredag: toppidretten og voksne breddeutøvere.

La oss tenke litt tilbake til 2020. Mange snakker om 12. mars som dagen da Norge ble stengt. Det er ikke helt riktig for idretten ishockey. Allerede 9. mars valgte topphockeyen å utsette sluttspillet sitt, før de 11. mars valgte å avlyse all kampaktivitet ut sesongen. Ishockeypresident Tage Pettersen sa det var en vanskelig avgjørelse, men det føltes rett. Det handlet om spillernes sikkerhet i møte med et ukjent virus. De færreste av oss kjente noen som hadde hatt det. Her valgte Norges Ishockeyforbund å være føre var. I ettertiden kan man si det var en klok avgjørelse.

Nesten ett år senere er det regjeringen som stopper opp, mens toppidretten selv ikke forstår det. For å fortsette med hockeyen som eksempel er det kjøpt inn 15.000 hurtigtester, og lagt opp til en smittevernprotokoll hvor spillerne må testes inn til kamper.

Vinteren har vist at viruset er smittsomt, og kanskje liker seg ekstra godt i en ishall. Det har vært trist med mange smittede i norsk idrett, men nå har minimum 113 av Fjordkraft-ligaens spillere og medlemmer av støtteapparatene vært smittet. Hvor mye er dette vektlagt av Erna Solberg og regjeringen?

Fotballen åpnet det norske idrettsshowet i juni 2020. De gode erfaringene gjorde at annen toppidrett fikk gå i gang i løpet av høsten. De første tiltakene fra mars var i all hovedsak for å skjerme risikogruppene fra smitte. Antall smittede per dag nå er på halvparten av det som var normalen i midten av november på landsbasis. Likevel må toppidretten, som er en stor næring, settes på vent. Det blir ikke kommunisert hva som har endret seg utover virusmutasjonene.

Regjeringen har bommet grovt på toppidretten, noe som skiller på det som utøves i Norge og de som reiser til utlandet for å konkurrere. Skøytelandslaget dro til Heerenveen for å være en del av skøyteboblen der, mens alpinutøverne er samlet i Cortina. Noen kan dra til utlandet for å konkurrere, mens andre idretter ikke får konkurrere i Norge med de strenge protokollene som er utarbeidet her. Det er paradoksalt.

Mange unge voksne er også rammet av nedstengingen. Norsk idrett er ikke bare de som lever av det, men også et mangfold av voksne mennesker som enten gjør det for å konkurrere på et nivå som passer dem eller bruker det som en vei til sine drømmer. Denne gruppen har vært helt ignorert gjennom hele pandemien. Se på lokalfotballen. Hvor mange spillere kommer til å ha lagt opp når det blir grønt lys for kamper igjen? Hvorfor skal de unge satse når de ikke kan satse mot noe? Om de eldre i et lag legger opp, hvem skal være rollemodeller i laget?

Regjeringens anbefalinger gjør at Viking ikke kan ha besøk av Bryne. I teorien kan de møtes på restaurant i Sandnes i stedet for. Det er ikke sannsynlig, men viser hvor banalt det framstår.

Er det andre som er viktigere for samfunnet å få i gang enn toppidretten? Ja, det kan godt være. Likevel skal man ikke undervurdere viktigheten av sport som underholdning i en tid der mange mister jobbene sine og har en usikker hverdag.

Kom i gang med toppidretten, det er ikke vits å vente.

