Kjære innbygger!

Av: Stanley Wirak, ordfører i Sandnes

Vi opplever nå en svært utfordrende tid for oss som samfunn. I Norge må vi tilbake til krigen for å finne mer dramatiske omstendigheter. Skadene av Koronaviruset kan bli svært omfattende om vi ikke sammen klarer å gjøre de riktige grepene. Nå er det vår mulighet til å vise at også vi kan stå samlet, med noen meter mellom hver av oss. Det varmer et ordførerhjerte å se at så mange melder seg til frivillig innsats, at så mange stiller opp for naboer i karantene, at så mange gjør en ekstra innsats i en vanskelig situasjon. Alle kan oppleve litt vanskelige dager, da er det viktig at vi alle stiller opp og har rom for hverandre.

Nå er det tid for å vise styrken som bor i felleskapet vårt!

Jeg vil takke alle ansatte i kommunen for det formidable arbeidet som gjøres, og jeg vi vil takke alle som bor i Sandnes for arbeidet og dugnadsånden de siste to ukene. Det er nå to uker siden det ble unntakstilstand i landet. Hverdagen er endret for oss alle, og vi vet ikke i dag når vi igjen kan hilse med å ta i hånden eller gi hverandre en klem. Det som var normalt tidligere som å hilse, møtes til lunsj eller gå på kino, er i dag bare minner fra tiden som var.

Vi står i startgropen av et maratonløp, og vi må derfor gjøre det vi kan for å beskytte oss. Og vi må stå sammen, selv om vi må stå på avstand. Tiltakene som er iverksatt er for å beskytte hverandre. Hindre at vi får en smittespredning, men også for å hindre at helsesystemet vårt risikerer å komme i en situasjon hvor de ikke makter å ivare et stort antall syke. De fleste av tiltakene er åpenbart godt begrunnet for oss alle, mens andre kanskje er litt vanskeligere å forstå for oss som ikke er fagfolk. For å spare liv og helse er det en liten pris å betale at vi endrer våre vaner. Vi må tåle en tid framover at vår frihet innskrenkes og at det blir midlertidige endringer på hvordan vi lever livene våre.

Det viktigste vi kan gjøre nå er å lytte og følge de råd og forskrifter som myndighetene kommer med. På den måten er vi alle med og bidrar i den store dugnaden for å bekjempe Koronaviruset og bremse spredningen.

I Sandnes har vi tatt viktige grep for å gjøre hverdagen best mulig for innbyggerne. Vi har blant annet kuttet betaling for stengte barnehager og SFO for småbarnsforeldre. Når barnehager og skoler blir stengt, oppstår nye situasjoner. De fleste barn har foreldre som nå gjør alt de kan for å få til gode rutiner, aktiviteter og en god hjemmeskole for sine små. Noen barn faller utenfor denne rammen og livet blir mer utrygt uten barnehage eller skole. I Sandnes har vi for de mest sårbare barna et omsorgstilbud som også skal ivareta denne gruppen.

Frivillige organisasjoner, idretten og kulturen har på grunn av smitteverntiltak måttet avlyse eller utsette aktiviteter. Aktiviteter som i mange tilfeller er viktige inntektskilder. De kjenner alle på en stor usikkerhet for fremtiden. I Sandnes vil vi ikke stoppe utbetalingene til idrettslagene selv om aktiviteten nå reduseres betraktelig. Dagen vil komme når våre barn og innbyggere igjen vil samles til fantastiske idrettsaktiviteter. Og da ønsker vi at idrettslagene er i stand til å ta imot. I Sandnes ønsker vi at organisasjoner og idrettslag skal fortsette planleggingen av arrangementer til glede for våre innbyggere. Kommunen vil dekke påløpte kostnader selv om arrangementet blir avlyst.

Vi må sikre på best mulig måte, at hjulene holdes i gang både i Sandnes, regionalt og nasjonalt. Vi må sikre trygg økonomi, verdiskapning og arbeidsplasser. I Sandnes har vi sikret at politiske møter fortsetter, om ikke som før med fysisk oppmøte. Kommunestyret har sikret beslutningsmyndighet til rådmann og ordfører om det skal være nødvendig for å ta kjappe beslutninger.

Mange har plutselig blitt permittert. Arbeidsledigheten er i løpet av to uker nådd et nivå vi ikke har sett tidligere. Arbeidet med å trygge arbeidsplasser vil bli en hovedoppgave når vi har fått kontroll over pandemien.

Vi lover å stille opp for næringslivet og vi er i dialog med regionen for et bredt samarbeid for å finne gode tiltak, og vi tar gjerne imot innspill til hva vi kan gjøre bedre. Vi vil se på alle prosjekter kommunen har pågang, og vi vil finne fram gryteklare prosjekter som motkonjunkturtiltak. Sandnes skal være klar hvis myndighetene kommer med tiltakspakker til kommunene, som jeg håper de vil gjøre.

For en god uke siden klappet vi for helsevesenet for å vise vår takknemlighet. Applausen og takken er så til de grader velfortjent for hverken ord eller klapping strekker til for å beskrive hvor viktige de menneskene er som nå sørger for at samfunnet vårt holdes i gang. Det er helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og ambulansearbeidere. Men det er også lærere, barnevernsansatte, bønder, kokker, butikkansatte, lagermedarbeidere, bussjåfører, taxisjåfører og rengjøringspersonell. Applausen deles også med alle de kommunalt ansatte som stiller på kort varsel opp, tar ekstra vakter og melder seg til tjeneste til andre oppgaver enn det de normalt jobber med.

En rørende og fantastisk innsats! Jeg vil takke dere alle og samtidig minne om at vi fortsatt bare er i starten av denne dugnaden. Vi må fortsette og følge de rådene som blir gitt og fortsatt holde litt mer avstand enn det som var naturlig for oss tidligere. Vi må gjerne gå på tur, men prøve å finne nye turstier og ruter i kommunen enn Dalsnuten for å holde minimum en meter avstand.

Sammen er vi sterke og i sammen skal vi komme igjennom denne krisen. Solidaritet er å stå sammen- selv når vi må stå hver for oss.