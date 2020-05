Av: Ann Sesilie Tekfeldt, leder av 17. mai-komiteen i Stavanger, Ap

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord.

Hvem hadde trodd at et virus som antakeligvis kommer fra et marked i Østen – skulle føre til at det i 2020 ikke går noen barnetog i Norges gater på 17. mai. Ikke siden 2. verdenskrig kommer det til være så stille i gatene våre. Mine barn vil, når de blir voksne og selv får barn, kunne fortelle om da de ikke fikk gå på skolen, og at det ikke var noe 17.mai-tog på grunn av korona. Dette blir en historisk 17. mai.

Det var året 2020. Det var det året det var 75 år etter frigjøringen. Den gang holdt folk seg hjemme på grunn av krig. Nå er det et virus vi bekjemper.

2020 blir året vi så verdien av et velfungerende demokrati. 17. mai er dagen vi feiret det.

På tross av alt som er vondt og vanskelig kan vi glede oss over mye. Vi kan glede oss over å bo i verdens beste land.

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ud.

Alt hvad fedrene har kjempet,

har den Herre stille lempet

så vi vant vår rett!

17. mai-komiteen i Stavanger hadde planlagt for godt vær og en feiende flott feiring av nasjonaldagen. Nå får vi en svært annerledes markering.

I 2020 må vi feire nasjonaldagen i små grupper og være sammen som fellesskap i sosiale flater, gjennom strømming og på tv. Vi kan bruke tiden til ettertanke og refleksjon rundt hva nasjonaldagen betyr for oss. Ettertanke om hvilke fellesskap vi er del av og hva vi kan gjøre for å styrke disse. Aldri før har fellesskapet vært viktigere, og aldri før har solidaritet vært viktigere.

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet

det av nød til seir,

også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir.

Vi kan bruke dagen til å glede oss over at alt vil bli bra. Vi kan bruke dagen til å glede oss ekstra mye til neste år.

17.mai-komiteen støtter selvsagt opp om smittervernreglene og kan ikke legge til rette for aktiviteter der det kan samle seg masse folk. Derfor blir det verken barnetog, folketog, bydelsarrangementer eller skolegårdsarrangementer. Men du kan glede til at du kanskje hører korpsmusikk i det fjerne. Eller kanskje du er heldig og ser dem marsjere forbi boligen ditt. Du kan spise en hyggelig frokost med noen du kjenner. Fysisk, på telefon eller digitalt. Du kan hygge deg med deilig mat og se en av 17. mai-sendingene. Pynt med flagg i vinduer, i hager, ta på finstasen og spis is!

Vi inviterer små og store til digital festforestilling i Stavanger med flotte kulturelle innslag. Vi skal levere innhold til dere på nett og vise dere taler, kransenedleggelser, intervjuer og musikk.

Også håper vi at siddiser blir med og synger nasjonalsangen fra hager, vinduer, balkonger og terrasser kl 13.00. Versene vi skal synge har dere her.

Hipp hipp hurra! Hipp hipp hurra! Hipp hipp hurra for 17. mai. Alt vil bli bra.

