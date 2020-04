Ingen skal møte kreft og korona alene.

Av: Camilla Gram , distriktssjef i Kreftforeningen i Rogaland

Over 24.000 rogalendinger lever med kreft, og det blir flere og flere – ¬hver eneste dag. Bare i 2020 vil over 3000 nye personer få kreft her i fylket.

For kreftrammede, enten de har levd med sykdommen en stund, eller nylig fått den tunge beskjeden om at de er syke, kan korona-krisen være ekstra tøff. En ting er frykten for å bli smittet. Like ille kan ensomheten en hverdag i isolasjon fører med seg være. Kreftsyke og andre i sårbare grupper oppfordres til å holde seg hjemme og ha lite kontakt med andre for å ikke bli smittet.

Kreftforeningen vil at ingen i Norge skal møte kreft alene. Derfor har vi nå en godt bemannet rådgivningstjeneste på www.kreftforeningen.no, hvor kreftrammede og pårørende kan snakke med oss og få svar på spørsmål de har om kreft og korona. Enten på telefon, chat eller mail.

Det finnes en rekke møteplasser i samfunnet for kreftsyke. For eksempel Vardesenteret i Stavanger, et eget senter for mennesker berørt av kreft. Her kan vi møtes for den gode samtalen, faglig påfyll, eller bare treffe andre likesinnede. Nå er dette senteret midlertidig stengt på grunn av korona, og et viktig møtested er dermed borte.

Derfor jobber vi med å opprette digitale møteplasser, hvor kreftrammede og pårørende kan møtes for en prat og få svar på det de lurer på. Videre arrangerer vi webinarer der relevante temaer knyttet til corona og kreft blir tatt opp i tillegg til en digital rettstjeneste.

Nå er det viktig at alle følger helsemyndighetenes råd og bidrar til å beskytte mennesker med nedsatt immunforsvar. For å beskytte de som trenger det mest er det avgjørende at vi som befolkning står sammen og gjør det vi kan for å hindre smitte. Nå er det aller viktigste at vi tar vare på hverandre. Takk for at du tar ansvar.

Takk også til norsk helsevesen står i en ekstraordinær situasjon og er under stort press. Og til helsepersonell som setter seg selv til side for å hjelpe andre, og gjør en uvurderlig innsats i denne krevende tiden.

Ingen skal møte kreft og korona alene.