Idrettsbyen Stavanger styrkes kraftig

Av Dag Mossige, leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Ap

og Øyvind Jacobsen, medlem i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Ap

Idrettsbyen Stavanger har gjennom mange år vært et solid begrep. Det skal det fortsatt være. Det politiske flertallet har som ambisjon å hjelpe idretten til ytterligere vekst.

Skal vi få til det, må vi hele tiden være aktive med å bygge nye og rehabilitere eksisterende fasiliteter. Vi må sikre forutsigbare økonomiske rammer for de cirka 160 idrettslagene spredt over hele kommunen. Og: Vi må løfte idrettspolitiske utfordringer høyere på den politiske dagsorden.

I forkant av budsjettbehandlingen forrige mandag valgte det politiske mindretallet å konstruere en forestilling om at Stavanger har fått et idrettsfiendtlig politisk flertall.

Lenger fra sannheten er det ikke mulig å komme. Det nåværende politiske flertallet er tvert imot veldig opptatt av å legge til rette for fysisk og sosial aktivitet for barn, unge og voksne gjennom samarbeid med idrettsaktørene.

Derfor stoppet vi kommunedirektørens forslag til økonomiske kutt til idretten.

Vi løftet inn én million kroner mer enn kommunedirektøren til fordeling blant idrettslagene fra 2022.

Vi tilbakeførte 400.000 kroner slik at idrettslagene via Idrettsrådet kan opprettholde «Åpen Hall»-tilbudet sitt til barn og unge i helgene gjennom idrett+.

Vi hindret redusering av tilskudd til fire idrettslag i utsatte levekårssoner som gjør et omfattende integreringsarbeid.

I tillegg satte vi av penger til at et av byens største idrettslag for barn og unge, Vardeneset BK på Tasta, som får en ny kunstgressbane til disposisjon allerede kommende år. Det er viktig for å sikre at flere får ta del i fellesskapet og de gode verdiene Vardeneset formidler. Vi jobber med vannsportsenter i Hafrsfjord, og ruster opp flere aktivitetsparker som har stått til forfalls.

Og: Vi går i front for en formidabel satsing på e-sport, hvor både skole, idrettslag og kommersielle aktører og offentlige institusjoner sammen skal løfte Stavanger til e-sportshovedstad.

I fjor sommer spilte idrettslag i hele kommunen en viktig rolle i arbeidet med Barnas sommer. Det ga aktiviteter for barn og unge i hele regionen i en vanskelig tid. Besøkstallene var formidable. Barnas sommer fortsetter også neste år. Selv om de som styrte byen før ikke ønsker dette nye tilbudet. Og det er en ærlig sak. Det er forskjell på partiene. Det skal det være. Det gjør det enklere for velgerne.

Derfor synes vi også det er bra med økt politisk debatt og engasjement rundt idrettspolitikk i Stavanger. I altfor mange år har idrettspolitikk vært en parentes i det politiske liv. Både i kommunestyresalen og i avisspaltene. Det i sin tur, også gitt lite idrettspolitisk engasjement i idrettslag og idrettsråd. Det er ikke bra for idrettens utvikling.

Vi har merket oss brevet fra Idrettsrådet som 40 av byens 160 idrettslag rakk å signere. Der var det flere elementer vi naturligvis tar med oss videre.

La det være helt klart: Flertallet i Stavanger ønsker på ingen måte å svekke Idrettsrådets kraft. Tvert imot. Vi ønsker at idrettslagene skal bry seg enda mer om Idrettsrådet sitt, og engasjere seg der i større grad, slik at rådet blir en enda viktigere kraft når avgjørelser skal tas – og når satsinger skal støttes.

Skal Idrettsbyen Stavanger oppleve vekst og skape enda bedre inkluderende fellesskap for barn, unge og voksne, så krever det imidlertid mer av oss enn å outsource idrettspolitikken til eksterne aktører. Vi skal lytte, men må ta eierskap selv til beslutningene.

Derfor håper vi at mindretallet også blir med i en konstruktiv debatt om hvordan vi sammen kan løfte idrettsbyen ytterligere. Da kan ikke utgangspunktet for diskusjonen være at alt skal være som før. Vi må våge å utfordre etablerte sannheter. Og tenke nytt. Slippe til nye stemmer.

Skal vi få til det sammen er det viktig at vi politikere viser handlekraft.

Og mindre kranglekraft.

